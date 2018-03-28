Минобороны ведет трансляцию отправки автобусов с боевиками из Восточной Гуты в Идлиб

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ведет на официальном сайте Минобороны РФ прямую трансляцию отправки колонны автобусов с боевиками и членами их семей из Восточной Гуты в провинцию Идлиб. Об этом в среду сообщили в российском военном ведомстве.

"На официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени с беспилотного летательного аппарата ведется онлайн-трансляция прохождения колонны автобусов с боевиками и членами их семей из н.п. Арбил (Восточная Гута) в провинцию Идлиб. Также трансляция организована с камер видеонаблюдения, установленных в районах пункта пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" и "Арбил", - говорится в сообщении.

Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено более 128 тыс. человек. Через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" продолжается вывод мирного населения из города Дума, всего с 28 февраля организован выход более 25,5 тыс. человек.