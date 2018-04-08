Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500

Ежегодно во второе воскресенье апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны (ПВО). Организационно эти войска входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС). По состоянию на 2018 год, более 65% их вооружения — современные образцы, среди которых зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" и С-300 "Фаворит", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", новейшие радиолокационные станции "Небо-М" и "Подлет-К1". По планам военного ведомства к 2021 году доля современного вооружения должна достигнуть 70%.

В настоящее время концерном воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" создается новейшая ЗРС С-500 "Прометей" с возможностью эксплуатации на протяжении 25 лет. Она придет на смену С-400 и в будущем призвана стать основой российской ПВО дальнего действия с возможностью для поражения всех типов гиперзвуковых летальных аппаратов, включая крылатые и баллистические ракеты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году. Однако большинство ее тактико-технических характеристик засекречено, и на какой стадии в настоящее время находится создание "Прометея" тоже официально не анонсируется. Известно, что работы по его созданию включены в новую государственную программу вооружения (ГПВ) до 2027 года.

Космический "Прометей"

На сегодняшний день ЗРС С-400 является самой мощной системой ПВО России. На дальностях до 400 км и на высотах до 30 км она способна эффективно отражать массированные удары всех современных и перспективных средств воздушного нападения, в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс". Радиолокационные станции "Триумфа" обнаруживают самолеты на бреющем полете, а радар раннего обнаружения системы может "видеть" цели с высокой ЭПР (эффективная площадь рассеяния) на дистанции до 570 км. Однако на смену С-400 идет новое оружие, способное поразить даже блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и низколетящие спутники.

На базе системы С-500 будет создаваться национальная противокосмическая оборона для поражения объектов в ближнем космическом пространстве, то есть свыше 100 км от Земли. Именно на этих высотах, как правило, действует большинство спутников военного назначения, обеспечивая войска связью, навигацией и целеуказанием.

В настоящее время полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО XXI века. Эта система будет реализована с поставкой в войска новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-500 и перспективных мобильных РЛС Андрей Чебурин командир соединения ПРО 1-й армии ПВО-ПРО ВКС РФ, генерал-майор

Новое оружие позволит прикрыть высоты, ранее недосягаемые для российских средств ПВО.

С-500 обеспечит поражение аэродинамических и баллистических целей всех типов во всем диапазоне высот боевого применения Юрий Борисов заместитель министра обороны РФ

Развернуть Боевые расчеты систем С-400 "Триумф" © Сергей Мальгавко/ТАСС Боевые расчеты систем С-400 "Триумф" © Сергей Мальгавко/ТАСС

Предполагается, что по боевым возможностям С-500 будет значительно превосходить С-400 и ее конкурента — американскую систему PAC-3 (последняя версия зенитного ракетного комплекса Patriot). По данным открытых источников, С-500 будет способна обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также боевые блоки гиперзвуковых крылатых ракет. Для сравнения, ЗРС "Триумф" может одновременно обстреливать шесть целей c максимальной скоростью до 4,7 км/с. При этом изменится и время реакции: если у С-400 — девять секунд, то у С-500 не должно превышать четырех. Радиус действия "Прометея" достигает 500 км.

СПЕЦПРОЕКТ Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться", — заявлял в интервью, опубликованном в журнале "Национальная оборона", генконструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов, отметив, что речь идет о перехвате целей на высоте сотни километров от поверхности Земли.

По данным из открытых источников, арсенал С-500 состоит из ракет типа 40Н6 и гиперзвуковых ракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1, тактико-технические характеристики которых неизвестны.

Как сообщила в начале апреля газета "Известия", испытания дальнобойных ракет 40Н6 перешли в завершающую стадию и уже летом должны поступить в войска для опытной эксплуатации. В перспективе они могут стать основным вооружением С-500. Сообщается, что 40Н6 — это двухступенчатая твердотопливная ракета с несущим корпусом и аэродинамическими рулями-стабилизаторами. "Дальность полета позволяет ей поражать объекты, которые находятся за пределами видимости наземных локаторов. Поэтому для нее была создана принципиально новая головка самонаведения. Она может работать в активном режиме — после обнаружения цели собственная радиолокационная система ракеты наводит ее на финальном участке траектории", — пишет издание.

Кстати, испытания на полигоне Сары-Шаган в Казахстане подтверждают тот факт, что С-500 сможет перехватывать боевые блоки МБР. Именно на этом полигоне с 1960-х годов испытываются практически все системы ПРО, в том числе и противоракеты комплекса А-135 "Амур", который прикрывает Москву и центральный промышленный район России от ракетного удара. Об испытаниях в Казахстане С-500 со стрельбой на максимальную дальность по реальным целям заявлял в апреле 2017 года генконструктор "Алмаз-Антея".

При работе на полигоне Капустин Яр ограничения на дальность стрельбы существенные и составляют около 100 км. При этом в последующем сохраняется возможность переезда на полигон в Казахстане, где соответствующие площадки использовались для испытаний зенитно-ракетных систем большой и средней дальности и противоракетной обороны еще в 70-80-е годы прошлого столетия. Вторая часть испытаний с реальными перехватами может быть организована именно там Павел Созинов генконструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Смертоносный "Прометей"

Еще в 2016 году американское издание The National Interest (NI) оценило возможности С-500, назвав его смертоносным. Издание пишет, что "комплекс займет верхний ярус эшелонированной единой системы противовоздушной обороны РФ", так как может поразить цели на высоте около 200 км, а приближающиеся баллистические ракеты противника остановит на расстоянии 640 км.

Также в арсенале "Прометея" есть ракеты-перехватчики с активной радиолокационной головкой самонаведения и это, по мнению NI, делает ее похожей на американскую систему THAAD (противоракетный мобильный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности). С-500, как и все современные российские системы ПВО, будет высокомобильной.

Русские намерены связать воедино С-500 и другие такие комплексы как С-400, С-300ВМ4 и прочие, создав единую интегрированную сеть ПВО The National Interest

При этом американские журналисты NI недоумевают, как оборонно-промышленный комплекс, сильно пострадавший после распада СССР, умудряется создавать такие грозные системы ПВО. Причем некоторые из них "настолько совершенны", что могут создать проблемы даже самолетам-"невидимкам" F-22, F-35 и В-2.

О создании "Прометея"

Проектирование С-500 началось в 2004 году. Информация о первых испытаниях появилась в 2009 году. В 2014-м источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о первом успешном испытании дальней противоракеты для новой системы. "Испытания были проведены в последних числах июня. Все поставленные в рамках мероприятия цели и задачи полностью выполнены", — отметил собеседник.

Работа по созданию С-500 идет планово, заявлял в январе 2017 года вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. "У нас были некоторые технические вопросы, связанные с испытаниями ракет новейших классов морского и сухопутного базирования. Но эти проблемы за счет привлечения научно-технического совета Военно-промышленной комиссии, Российской академии наук, концерна ВКО "Алмаз-Антей" решены. Поэтому двигаемся дальше", — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда С-500 поступит на вооружение российской армии. Рогозин тогда отметил, что также анализируется опыт применения вооружений против террористов в Сирии.

Развернуть Военнослужащие боевого расчета С-400 © Михаил Джапаридзе/ТАСС Военнослужащие боевого расчета С-400 © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Для работы с С-500 уже идет подготовка специалистов. "Слушателей готовим по 11 военным специальностям, в том числе офицеров-специалистов по эксплуатации перспективных комплексов ПВО-ПРО С-500", — сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

В феврале этого года стало известно, что на Нижегородском машиностроительном заводе уже началось производство систем С-500 на автомобильном шасси. "По решению [президента РФ] Владимира Путина концерн ВКО "Алмаз-Антей" построил два завода — в Кирове и Нижнем Новгороде. Так вот, на Кировском машиностроительном предприятии проектная мощность по производству одних только перспективных зенитных ракетных систем — это тысячи ракет в год. А Нижегородский машиностроительный завод уже приступил к производству финальных систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси и полуприцепов на колесном ходу", — сказал в интервью газете "Коммерсантъ" Рогозин.

Внешний облик "Прометея" пока официально не представлен, однако недавно в выпуске новостей на телеканале "Россия 1" был впервые показан радиолокационный комплекс "Енисей", который, предположительно, станет частью С-500. В сюжете говорилось, что он распознает баллистические ракеты на высоте до 100 км, а радиус действия радара достигает 600 км.

Подготовил Роман Азанов