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Экзамены в Краснодарское авиационное училище в этом году будут сдавать 66 абитуриенток

Армия и ОПК
11 июля, 0:54 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, июля. /ТАСС

В Минобороны РФ отметили, что на этапе отбора личных дел конкурс превышал восемь человек на место

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КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Более 60 абитуриенток этим летом будут сдавать вступительные экзамены в Краснодарское высшее военное авиационное училище, где в прошлом году был проведен первый набор девушек.

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"В Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. К. Серова 11 июля в 11:00 прибывают 66 абитуриентов-девушек из разных регионов России для прохождения вступительных испытаний", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что на этапе отбора личных дел конкурс превышал восемь человек на место. С учетом повышенных требований к состоянию здоровья и морально-психологическим качествам часть кандидатов была отсеяна, и сейчас конкурс составляет более четырех человек на место.

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны Сергей Шойгу в прошлом году. Тогда были зачислены 16 девушек, еще 14 абитуриенток зачислили в резерв.

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