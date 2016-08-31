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Медведев подписал постановление о создании ТОР "Амуро- Хинганская" в ЕАО

Экономика и бизнес
31 августа, 6:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Как сообщается, ТОР создается на территориях города Биробиджан, Ленинского и Октябрьского муниципальных районов Еврейской автономной области
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Еврейской автономной области (ЕАО) территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Амуро-Хинганская". Соответствующий документ, подписанный 27 августа, опубликован на сайте кабмина.

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"Создание ТОР "Амуро-Хинганская" будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций Российской Федерации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и стимулированию социально-экономического развития Еврейской автономной области через создание дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов, привлечение инвестиций, что обеспечит увеличение налоговых поступлений в федеральный, региональный и местные бюджеты", - говорится в справке к документу.

Как сообщается, ТОР создается на территориях города Биробиджан, Ленинского и Октябрьского муниципальных районов Еврейской автономной области. Помимо границ ТОР, постановление определяет виды экономической деятельности, при проведении которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, а также минимальный объем капитальных вложений резидентов.

По оценке Минвостокразвития, в результате реализации инвестпроектов на ТОР "Амуро-Хинганская" будет создано более 1 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты всех уровней за 2016-2025 годы составят 11,2 млрд рублей. При этом размер предоставленных налоговых льгот инвесторам за указанный период превысит 8 млрд рублей.

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