Банк России теперь не сможет в течение года менять тарифы по ОСАГО

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Регулятор страхового рынка - Банк России - больше не сможет изменять тарифы по обязательной "автогражданке" в течение года после их установления. Соответствующие изменения к закону "Об ОСАГО" вступили в силу с 1 сентября.

"Срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года", - говорится в нормативном акте.

Закон, регламентирующий в том числе лимит на корректировку Центробанком тарифов по ОСАГО, был подписал президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня.

Дорожающая страховка

Впервые за более чем 10 лет существования этого вида страхования тариф по обязательной "автогражданке" был изменен в октябре 2014 года. Тогда Банк России поднял его на 23-30%. Вместе с этим был увеличен и лимит выплат за имущественный ущерб со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

Следующая корректировка тарифа по этому виду страхования прошла 12 апреля 2015 года. Во второй раз Банк России увеличил тариф уже на 40%, а также расширил тарифный коридор, в рамках которого компании могут конкурировать по стоимости полиса, до 20 процентов.

Таким образом, в некоторых регионах полисы ОСАГО стали дороже для автовладельцев сразу на 60%, поскольку большинство страховщиков начало заключать договора по верхней границе тарифного коридора.

Страховщики считают ОСАГО убыточным

Несмотря на то, что Банк России дважды повысил тариф ОСАГО менее чем за один год, участники страхового рынка продолжали настаивать на убыточности этого сегмента, а ряд компаний либо свернули продажи полисов, либо отказались от этого бизнеса. Среди последних значимых уходов компаний с рынка ОСАГО - страховая группа "Уралсиб", которой ЦБ в августе ограничил действие лицензии на обязательную "автогражданку".

Основной причиной убыточности ОСАГО участники этого рынка называют действия "автоюристов", которые судятся с автостраховщиками, а также криминальных "автоюристов". Последние, по мнению страховщиков, оказывают посреднические услуги по взысканию возмещений по ОСАГО, используя мошеннические схемы - фальсифицируют страховые случаи, совершают подлоги документов, вводят в заблуждение автовладельцев.

Убытки от действий "автоюристов" страховщики ОСАГО в 2015 году оценили в 10 млрд рублей, а убыточность этого вида страхования в ряде регионах превысила 100%.

Так, по данным Национального института финансовых исследований (НАФИ) и Института региональных проблем, по договорам ОСАГО за прошлый год каждая вторая выплата по суду была получена не пострадавшими в ДТП, а "автоюристами". Это означает, что за указанный период автовладельцы недополучили 7,74 млрд рублей, утверждают в НАФИ.

Решить проблему с "автоюристами" должно установление приоритета натурального возмещения по ОСАГО (то есть ремонт машины) над денежными компенсациями. Участники рынка полагают, что соответствующая поправка будет одобрена Госдумой уже в осеннюю сессию 2016 года.

"Автогражданку" могут освободить от госрегулирования

В ноябре 2015 года глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил журналистам, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина дала согласие на подготовку дорожной карты по либерализации тарифа ОСАГО и поручила сформировать соответствующий план. Это заявление главы ВСС рынок встретил с оптимизмом, надеясь на скорую либерализацию, что позволит страховщикам самостоятельно устанавливать стоимость полиса ОСАГО в каждом конкретном регионе РФ.

Однако в рамках Петербургского международного юридического форума летом этого года зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил журналистам, что ЦБ РФ временно снимает с повестки дня решение вопроса либерализации тарифа ОСАГО, поскольку вначале требуется решение других важных проблем страховой отрасли.

Предполагается, что регулятор вернется к обсуждению вопроса либерализации ОСАГО осенью 2016 года, сказал Чистюхин. По прогнозам экспертов, на либерализацию "автогражданки" понадобится около 3 лет, и начаться этот процесс может не с полного освобождения ОСАГО из-под контроля Банка России, а с расширения тарифного коридора.

За реформу ОСАГО взялся Минфин

Минфин, как субъект законодательной инициативы на страховом рынке, намерен всерьез реформировать ОСАГО. Министерство предлагает отменить коэффициент мощности автомобиля, поскольку никакой взаимосвязи между мощностью авто и убыточностью нет.

Кроме того, владельцам новых машин могут разрешить приобретать полисы ОСАГО на 2-3 года, а не на один год как это принято сейчас для всех.

Министерство предлагает увеличить сумму возмещения ущерба при оформлении ДТП с применением европротокола (без вызова сотрудников полиции) до 100 тыс. рублей вместо действующих 50 тыс. рублей, а также изменить учет региональных коэффициентов, которые утратили свою актуальность.

Вместе с тем замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал, что законопроект о реформировании ОСАГО сейчас находится в самой ранней стадии разработки. По его словам, документ формально не готов, а на работу над ним потребуется не меньше полугода.