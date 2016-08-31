Правительство Ирландии не смогло определиться с апелляцией по делу Apple

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ДУБЛИН, 31 августа. /Корр. ТАСС Владимир Шилов/. Правительство Ирландии не смогло достичь единства по вопросу подачи апелляции на спорное решение Еврокомиссии (ЕК) взыскать налоги с американской компании Apple. Об этом в среду журналистам сообщил источник в канцелярии премьер-министра страны, комментируя итоги внеочередного заседания кабинета министров республики.
В ходе затянувшихся консультаций в среду выяснилось, что входящие в правительство меньшинства независимые депутаты не готовы пойти на компромисс по делу Apple с коллегами из правящей правоцентристской партии Fine Gael во главе с премьер-министром Эндой Кенни. Последние настаивали на необходимости во что бы то ни стало обжаловать решение европейского регулятора. Часть министров предпочла взять тайм-аут на изучение вердикта ЕК.
Еврокомиссия накануне обвинила власти Ирландии в предоставлении компании Apple необоснованных налоговых преимуществ, что позволило американской корпорации существенно занижать суммы отчислений в республике с 2003 по 2014 годы. Теперь компания будет вынуждена вернуть €13 млрд плюс проценты. По экспертным оценкам, общие убытки Apple в связи с этим могут составить рекордные €19 млрд.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.