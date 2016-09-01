Кудрин назвал печальным известие о заморозке накопительной части пенсии

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин назвал печальной новость о заморозке накопительной части пенсии.
"Про заморозку накопительной части пенсии уже все сказано. Одно слово - печально", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Про заморозку накопительной части пенсии уже все сказано. Одно слово - печально https://t.co/UxXmzycbCw— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 31 августа 2016 г.
31 августа вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила, что накопительная часть пенсии будет заморожена. "Заморозка будет", - сказала Голодец. Она добавила, что трансферт в пенсионный фонд не запланирован."У нас не запланирован, уже предельные лимиты доведены", - подчеркнула она.
В сентябре 2013 года при подготовке государственного бюджета было объявлено, что в 2014 году перечисление средств в накопительную часть пенсий будет "заморожено", и все деньги пойдут в страховую часть Пенсионного фонда РФ. Впоследствии "заморозка" накопительной пенсии была продлена на 2015 и 2016 годы.
На официальном уровне о планах полной отмены накопительной части пенсии озвучено не было. В настоящее время прорабатываются предложения по реформированию российской пенсионной системы.
ЦБ РФ настаивает на том, чтобы взносы граждан формировались не в рамках обязательных государственных взносов, а самими гражданами. При этом взнос граждан в рамках добровольной системы пенсионных накоплений первоначально может составлять значительно меньше 6%, отмечал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
Проект новой пенсионной системы планируется представить для обсуждения осенью этого года. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что новая пенсионная система в России может заработать во второй половине 2017 - начале 2018 года.