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Кудрин назвал печальным известие о заморозке накопительной части пенсии

Экономика и бизнес
1 сентября, 3:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
"Про заморозку накопительной части пенсии уже все сказано. Одно слово - печально", - написал экс-министр финансов в своем аккаунте в социальной сети Twitter
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин назвал печальной новость о заморозке накопительной части пенсии.

"Про заморозку накопительной части пенсии уже все сказано. Одно слово - печально", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

31 августа вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила, что накопительная часть пенсии будет заморожена. "Заморозка будет", - сказала Голодец. Она добавила, что трансферт в пенсионный фонд не запланирован."У нас не запланирован, уже предельные лимиты доведены", - подчеркнула она.

В сентябре 2013 года при подготовке государственного бюджета было объявлено, что в 2014 году перечисление средств в накопительную часть пенсий будет "заморожено", и все деньги пойдут в страховую часть Пенсионного фонда РФ. Впоследствии "заморозка" накопительной пенсии была продлена на 2015 и 2016 годы.

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На официальном уровне о планах полной отмены накопительной части пенсии озвучено не было. В настоящее время прорабатываются предложения по реформированию российской пенсионной системы.

ЦБ РФ настаивает на том, чтобы взносы граждан формировались не в рамках обязательных государственных взносов, а самими гражданами. При этом взнос граждан в рамках добровольной системы пенсионных накоплений первоначально может составлять значительно меньше 6%, отмечал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Проект новой пенсионной системы планируется представить для обсуждения осенью этого года. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что новая пенсионная система в России может заработать во второй половине 2017 - начале 2018 года.

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