"Роснефть" летом 2017 г. начнет сейсморазведку в северной части Японского моря

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" летом 2017 года начнет сейсморазведку в северной части Японского моря на Центрально-Татарском участке недр, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии запуска первой очереди судостроительного комплекса "Звезда".

"Следующим важным приоритетом в региональной геологоразведке будет изучение потенциала северной части Японского моря в рамках Центрально-Татарского участка с площадью 30 тыс. кв км и ресурсами 270 млн тонн нефти и 322 млрд кубометров газа. На нем планируется выполнить 10 тыс. пог. км сейсморазведки 2Д и 2 тыс. кв. км сейсморазведки 3D - работы начнутся уже летом 2017 года, что позволит выявить и осуществить поисковое бурение перспективных структур", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) выдало "Роснефти" лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Центрально-Татарского участка недр федерального значения, расположенных на континентальных шельфах Японского моря.

На участке недр "Роснефть" должна в течение 10 лет также провести сейсморазведочные работы 2D и 3D, построить не менее трех поисково-оценочных скважин. В случае открытия месторождения "Роснефть" должна построить не менее одной разведочной скважины в течение пяти лет и провести весь необходимый комплекс других работ.

Центрально-Татарский участок недр федерального значения расположен в Японском море и имеет площадь 29,8 тыс. кв. км. Прогнозные ресурсы на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья России составляют: нефть - 50,6 млн тонн, газ - 160,8 млрд куб. м.

Иностранные инвестиции и планы

Объем иностранных инвестиций, привлеченных "Роснефтью" в свои проекты на Дальнем Востоке России, превысил 1,5 трлн руб. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

"Мы успешно выстраиваем долгосрочные партнерства с ведущими международными компаниями, признанными лидерами мировой экономики. В последнее десятилетие доля прямых иностранных инвестиций, привлеченных "Роснефтью в Дальневосточный федеральный округ, составила четверть от их общего объема в регион. В абсолютном выражении иностранные инвестиции, привлеченные нами в проекты "Роснефти" на Дальнем Востоке России, превысили 1,5 трлн рублей", - отметил Сечин.

Он также сообщил, что "Роснефть" до 2021 года планирует вложить в разведку на шельфе Дальнего Востока более 130 млрд рублей.

Сечин подчеркнул, что "Роснефть", несмотря на санкции и текущую конъюнктуру, в полном объеме и досрочно выполняет свои обязательства по освоению шельфа Дальнего Востока.

"У компании на Дальнем Востоке 19 шельфовых лицензий. Несмотря на санкции, мы в полном объеме и, более того, досрочно выполняем все предусмотренные лицензиями объемы работ, включая как сейсмические исследования, так и поисково-разведочное бурение. Это дорогостоящие работы, но они важны, поскольку ведут к получению ценнейшей информации и открытию новых месторождений", - сказал глава "Роснефти".

Проект "Сахалин-1"

Поступления в бюджет РФ от проекта "Сахалин-1" до 2055 года составят 6 трлн рублей, заявил глава "Роснефти".

"Важный добычной проект "Роснефти" на Дальнем Востоке - "Сахалин-1". В рамках этого проекта уже добыто более 82 млн тонн нефти и 19 млрд куб. метров природного газа. По нашим оценкам, поступления от "Сахалина-1" в бюджет РФ до 2055 года составят 6 трлн рублей", - сказал Сечин.

Проект "Сахалин-1" ("Роснефть" - 20%, американская ExxonMobil - 30%, японская Sodeco - 30%, индийская ONGC - 20%), разрабатываемый на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.