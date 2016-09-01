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"Роснефть" предлагает построить металлургический комплекс рядом со "Звездой"

Экономика и бизнес
1 сентября, 9:47 UTC+3 БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ край/ 1, сентября. /ТАСС
По словам Игоря Сечина, уже отобран соответствующий участок земли на расстоянии порядка 100 км от судостроительного комплекса, рядом с перевалочным комплексом
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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" предлагает построить металлопроизводящий и металлообрабатывающий комплекс, продукция которого будет использоваться на судостроительном комплексе "Звезда". Об это сообщил глава компании Игорь Сечин на совещании по судостроению, которое проводит президент России Владимир Путин на площадке судокомплекса "Звезда".

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В ходе совещания российский президент предложил обсудить вопрос поставок металлопроката на предприятие. Он напомнил, что объем металлообработки на "Звезде" составит около 330 тысяч тонн в год. "Очень важно, чтобы такой большой спрос покрывался прежде всего российскими металлургами. Вместе с тем эти поставки должны быть экономически целесообразными. Необходимо учитывать плечо доставки и другие логистические особенности", - сказал Путин. Он напомнил, что профильным министерства было поручено проработать этот вопрос.

Докладывая президенту РФ о подготовленных на эту тему предложениях, Сечин заявил: "Мы предлагаем построить металлообрабатывающих и металлопроизводящий комплекс в непосредственной близости от верфи". По словам Сечина, уже отобран соответствующий участок земли на расстоянии порядка 100 км от судостроительного комплекса "Звезда", рядом с перевалочным комплексом.

"Предложение согласовано с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Соответствующее обращение мы подготовили. Нам необходима небольшая помощь по оформлению этой земли - участка площадью около 400 га", - сообщил Сечин.

Он пояснил, что подготовленное предложение состоит в том, чтобы закупить сталепрокатный комплекс. "Мы уже поиск такого комплекса проводим, есть уже различные варианты для приобретения, с последующим прокатом стального листа необходимого формата именно здесь", - добавил руководитель нефтяной компании.

Сечин обратил внимание на то, что сварка малоразмерных листов стали в процессе судостроения "категорически плохо влияет на себестоимость производства судов - это удорожание в размере до 50% в цене корпуса и до 10% в целом по готовому изделию". "10% на рынке - это очень серьезный задел, который снижает конкурентоспособность", - указал Сечин.

Рогозин подтвердил, что поддержал этот проект. Он отметил, что покупка соответствующего оборудования и установка его рядом с судоверфью позволит "не связываться с длительной логистикой, а просто сделать сбыт уже забронированным за предприятием". "Такая работа проведена "Роснефтью" и мы это предложение поддерживаем", - заключил Рогозин.

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