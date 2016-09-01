Путин потребовал обеспечить работников "Звезды" благоустроенным жильем

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал возводить жилье и социальную инфраструктуру для работников судостроительного комплекса "Звезда" параллельно со строительством самого предприятия.
"Еще одна тема, которую я хотел бы отдельно затронуть, - это обеспечение работников "Звезды" жильем и социальной инфраструктурой", - сказал он на совещании, посвященном развитию судостроения, которое проходит на площадке комплекса.
По словам Путина, на заводе будут работать 7,5 тыс. человек, вместе с семьями это порядка 17 тыс. человек, которые будут постоянно жить в Большом Камне. "Нужно обеспечить их благоустроенным жильем, объектами здравоохранения, образования, культуры, досуга, и не откладывать решение этих вопросов на потом, а решать задачу параллельно - с участием региональных и федеральных органов власти", - сказал глава государства.
По словам президента, в этом вопросе необходимо добиться координации федеральных органов власти, причем, самых разных, региональных и самого предприятия.