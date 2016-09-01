РФПИ с парнерами рассчитывает принять участие в приватизации "Башнефти"

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами рассчитывает принять участие в приватизации "Башнефти", сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
"У нас есть интерес инвесторов ко всем приватизируемым активам в России. Мы продолжим играть в этом активную роль, привлекая ведущих долгосрочных инвесторов. Мы уже подтверждали интерес к "Башнефти", и когда будет этот процесс (приватизации), планируем в нем принять участие", - сказал он.
Глава фонда подчеркнул, что РФПИ "смотрит" на все возможности приватизации российских компаний по такой же модели, как это было сделано в ходе SPO "Алросы".
"Когда мы привлекаем ведущих долгосрочных инвесторов, и мы сами заходим на 1/10 или меньшую часть размещения", - отметил он.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 августа отложил приватизацию "Башнефти" на более поздний срок. По словам пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой, это решение одобрил президент.