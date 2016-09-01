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Дискуссия о будущем переговоров о свободной торговле ЕС-США пройдет 23 сентября

Экономика и бизнес
1 сентября, 14:31 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин
На текущей неделе ряд ключевых стран ЕС высказались против ведения переговоров по этому соглашению
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БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия подтвердила что дискуссия о будущем переговоров о зоне свободной торговле ЕС-США (TTIP) состоится 23 сентября на неформальной встрече министров торговли ЕС в Братиславе. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы не хотели бы на той стадии поднимать эту тему. 23 сентября состоится неформальное заседание Совета (ЕС), где будут рассмотрены все темы, находящиеся на повестке дня. Пока этот вопрос (об остановке переговоров - прим. ТАСС) остается гипотетическим", - сказал он.

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Ранее в четверг европейский дипломатический источник сообщил ТАСС, что "возможная остановка переговоров по TTIP будет обсуждаться на неформальной встрече министров торговли ЕС в Братиславе 23 сентября".

На этой неделе ряд ключевых стран ЕС высказались против ведения переговоров по этому соглашению. Так, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его страна откажется от дальнейших переговоров, так как считает, что предложенный вариант соглашения не является сбалансированным и дискуссии по нему окончательно зашли в тупик. "Как подчеркнул Олланд, в сложившейся ситуации в Париже предпочитают "ясно констатировать, что эти дискуссии не увенчаются успехом" и намерены уведомить об этом всех участников переговоров.

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Зигмар Габриэль заявил, в свою очередь, что США в переговорах по TTIP проявили нежелание соблюсти минимальные стандарты ЕС, формально переговоры остановлены, хотя официально Брюссель об этом не уведомлял Вашингтон. Габриэль также подчеркнул, что если позиция американской стороны не изменится и после президентских выборов, то соглашения о трансатлантической торговле не будет.

Первый раунд переговоров о создании Трансатлантического партнерства в области торговли и инвестиций состоялся в июле 2013 года. По предварительным оценкам, соглашение может позволить США и Евросоюзу создать свыше 13 млн новых рабочих мест, способствовать росту международной торговли, увеличению объемов экспорта ЕС в США на 6,6% и импорта из Соединенных Штатов на 12,4% ежегодно.

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