ОСК: новые санкции не повлияют на работу Центра судоремонта "Звездочка"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новые санкции не повлияют на работу Центра судоремонта "Звездочка", входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), так как ОСК уже находилась под санкциями. Об этом ТАСС заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Отвечая на вопрос, как повлияют введенные накануне США санкции на работу "Звездочки", он сказал: "Никак, она же и так была под санкциями".
"Как будет "Звездочка" жить? Ну, переименовали ее отдельно (включив в санкционный список - прим. ред.), но поскольку она была 100%-ной "дочкой" ОСК, она и так находилась под санкциями с момента введения санкций в отношении ОСК", - пояснил Рахманов.
Ранее правительство США в очередной раз значительно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные.
Рахманов также сообщил, что объем заказов "Звездочки" в 2017 году может вырасти на 10% и достичь 35 млрд рублей.
"Суммарно, я думаю, что будем приближаться к 35 млрд рублей. Я думаю, что будет рост - мы каждый год растем примерно на 10-12%. Ориентировочно параметры такие", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме заказов на 2017 год.