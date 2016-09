ВЭБ получит от китайских банков 3-летний синдицированный кредит на сумму до 10 млрд юаней

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ВЭБ получит от 10 китайских банков синдицированный кредит на сумму до 10 млрд юаней (порядка $1,5 млрд). Такое соглашение подписано на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Соглашение предусматривает возможность привлечения трехлетнего синдицированного кредита от клуба китайских коммерческих банков с опцией пролонгации на дополнительные 3 года.

Координатором синдицированного кредита выступает Harbin Bank. В сделке приняли участие 10 банков - Harbin Bank, Baoshang Bank, Bank of Zhengzhou, Harbin Bank Financial Leasing, Bank of Fuxin, Bank of Ganzhou, Bank of Jiujiang, Bank of Weifang, New China Trust, Bank of Chaoyang.

Кредитные средства не будут жестко привязаны к определенным инвестиционным проектам. Таким образом, привлекаемые средства могут быть использованы на цели финансирования широкого перечня инвестиционных и экспортных проектов Внешэкономбанка, включая значимые проекты российско-китайского торгово-экономического сотрудничества.