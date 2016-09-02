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Донской: аукцион по Сухому Логу благоприятнее всего провести в ближайшее время

Экономика и бизнес
2 сентября, 7:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Сейчас можно говорить о том, что проект имеет хороший потенциал для развития, отметил министр природных ресурсов и экологии России
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Текущая конъюнктура является наиболее благоприятной для проведения аукциона по одному из крупнейших золоторудных месторождений в мире Сухой Лог (Иркутская область), заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

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"Учитывая экономические циклы, любое долгосрочное вложение в крупный инвестиционный проект, как правило, производится на восходе динамики. Мы сейчас находимся внизу, но рынки начинают потихонечку двигаться вверх, потому что понимают, что падать некуда. И сегодняшний аукцион (по Сухому Логу) для компаний, для государства очень важен, потому что развитие проекта при плохой конъюнктуре затрудняется. На мой взгляд, лучше продавать на начальной стадии, когда идет рост, а не когда все падает", - сказал министр.

Он отметил, что сейчас можно говорить о том, что проект имеет хороший потенциал для развития.

Основных претендентов на разработку золоторудного месторождения Сухой Лог два: консорциум "Полюса" и госкорпорации "Ростех", а также "Алроса". Интерес также проявляют компании "Высочайший" и "Друза". Стартовый платеж определен в размере 8,5 млрд рублей. Начало освоения месторождения потребует капитальных затрат в объеме около 100 млрд рублей.

Планируется, что в результате разработки Сухого Лога будет создано крупное производство по добыче 80-90 тонн золота и 20-25 тонн серебра в год.

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