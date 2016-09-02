Экс-министр сельского хозяйства Скрынник предложила создать национального агротрейдера

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первым конкретным шагом по реализации "Экспортной продовольственной доктрины России", разработанной Международным независимым институтом аграрной политики (МНИАП), должно стать создание российской глобальной торгово-логистической компании на основе государственно-частного партнерства - "национального агротрейдера". Об этом ТАСС заявила глава МНИАП, занимавшая пост министра сельского хозяйства в 2009-2012 гг., Елена Скрынник.

"Такой национальный агротрейдер не только будет выступать одним из ключевых российских экспортеров продовольствия, отвечать за маркетинг, но и обеспечит соответствующую международную логистику, доведение продукта до конечных покупателей", - считает она.

Скрынник исходит из того, что на сегодняшний день основные объемы экспортных операций на мировом рынке осуществляют глобальные трейдеры, которые контролируют не только торговлю (маркетинг, контракты, ценообразование), но и значительную часть логистической инфраструктуры (терминалы в портах, элеваторы, подвижной состав и т.д.). Они также масштабно инвестируют в приобретение производственных и перерабатывающих активов во всем мире. Таким образом, трейдинг в агросфере сконцентрирован в руках нескольких десятков компаний преимущественно из стран - крупнейших экспортеров или импортеров продовольствия - США, ЕС, Японии, Сингапура и Китая.

По информации МНИАП, на ТОП-10 мировых трейдеров приходится до $400 млрд, или порядка 30% мировой торговли продовольствием. Они контролируют практически все биржевые товары, включая зерно, масло, сахар.

Если взять локально рынок зерна, то до 70% мировой торговли, включая более 30% российского экспорта, покрывают пять иностранных трейдеров - Cargill, ADM, Bunge, Louis Dreyfus и Glencore. Набирает обороты и Китай, который всего за пару лет за счет покупки ряда ведущих мировых игроков в различных продовольственных секторах создал мощного конкурентного национального трейдера - государственную компанию Cofco.

"Мировой агротрейдинг - фундамент экспортной инфраструктуры, кровеносная система экономики агропродовольственного сектора - представлен крупными иностранными компаниями с огромными экономическими аппетитами и возможностями. Войти в основной состав игроков России не просто, но жизненно необходимо для развития экспорта", - подчеркнула Скрынник.

Один из способов - приобретение, по аналогии с китайским вариантом, одной-двух ведущих трейдинговых компании в базовых секторах, считает она.

При этом придется добиться независимости от политики мировых лидеров в сфере инноваций, используя общемировую практику приобретения перспективных инновационных компаний. Это один из принципов продовольственной безопасности.

Как и в агротрейдинге, на мировом рынке передовых технологий АПК емкостью около $150 млрд доминируют компании из США, ЕС и Китая. Например, подавляющую долю мирового рынка семян и агрохимии контролируют такие компании, как Monsanto, DuPont-Dow, Basf, Bayer и Syngenta. На рынках генетических исследований и племенных животных ситуация схожая - каждый сектор животноводства контролируют три - четыре ведущие компании.