Министр по развитию экономических отношений Японии с РФ посетит Москву в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко, назначенный также на пост министра по развитию экономических отношений с Россией, посетит Москву в преддверии саммита АТЭС, который пройдет в середине ноября в Перу. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев по итогам встречи с Сэко.

"Мы договорились создать рабочую группу , господин Сэко принял приглашение посетить в скором времени Москву, и там мы проведем первое заседание рабочей группы. Туда войдут представители всех заинтересованных ведомств с российской и с японской стороны, а также представители бизнеса - компании, которые наиболее активно будут вовлечены в эти отношения", - сказал российский министр.

Он уточнил, что визит Сэко в Москву пройдет до саммита АТЭС, на котором запланирована встреча лидеров РФ и Японии.

По словам Улюкаева, на двусторонней встрече с Сэко обсуждались совместные инвестиционные планы в сферах энергетики, промышленности, малого и среднего бизнеса, городской среды и ЖКХ, а также здравоохранения и регионального сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Улюкаев и Сэко в ходе встречи подписали меморандум о создании платформы по сотрудничеству в сфере малого и среднего предпринимательства.

1 сентября 2016 года, за день до визита во Владивосток, премьер Японии Синдзо Абэ утвердил создание в правительстве нового министерского поста - по экономическим взаимоотношениям с Россией - и назначил на него Сэко. В японском правительстве он принимает активное участие в работе, связанной с развитием сотрудничества с Россией.

На одной из первых пресс-конференций на посту министра в августе этого года Сэко отметил, что одним из приоритетных направлений будет работа по плану развития сотрудничества из восьми пунктов, который был предложен японской стороной на майской встрече на высшем уровне в Сочи.