"Ростелеком" до конца 2016 г. запустит ПВОЛС "Сахалин - Магадан - Камчатка"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Оператор "Ростелеком" до конца 2016 г. запустит подводную волоконно- оптическую линию связи (ВОЛС) "Сахалин - Магадан - Камчатка" в коммерческую эксплуатацию, заявил журналистам президент "Ростелекома" Сергей Калугин.

Сейчас ВОЛС на участке "Сахалин - Камчатка" запущена в тестовую эксплуатацию. "Коммерческая эксплуатация начнется тогда, когда мы официально сдадим сеть в эксплуатацию, пройдя все экспертизы. Пессимистично - до конца года, оптимистично - через месяц", - сказал он.

"По нашим оценкам где-то 90-95% населения Камчатки уже с сегодняшнего дня сможет получить высокоскоростной интернет, потому что население компактно проживает в ряде крупных населенных пунктов", - считает Калугин.

История проекта

Реализацию проекта подводной ВОЛС "Ростелеком" начал в 2014 г., в конце 2015 г. была обеспечена техническая готовность на участке "Сахалин - Магадан". Калугин уточнил, что стоимость всего проекта ВОЛС "Сахалин-Магадан-Камчатка" составила 5 млрд руб., из которых 3,3 млрд руб. - стоимость подводной ВОЛС протяженностью 1,7 тыс. км, а остальное - наземная часть.

Проект реализован "Ростелекомом" за счет собственных средств, предполагаемый срок окупаемости - семь-восемь лет, рассказал глава "Ростелекома". "Это достаточно напряженный для нас проект, мы рассчитываем его окупать не столько за счет населения, сколько за счет того, что будут доступны новые услуги для бизнеса, прежде всего облачные технологии, промышленный "интернет вещей", - пояснил он.

"Высокоскоростной интернет принесет пользу не только простым людям, но это даст возможности для развития бизнеса, дистанционной медицины и многих других услуг, без которых современное общество существовать просто не может", - прокомментировал событие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Ростелеком" в данном проекте выполняет роль инфраструктурного оператора, и уже подписал соглашения с мобильными операторами "большой четверки". "Мы подписали в Магадане соглашения с локальными игроками рынка фиксированной связи, чтобы не убить местный бизнес. На Камчатке мы также планируем подписать соглашения с местными игроками телекоммуникационного рынка", - отметил вице-президент - руководитель Дальневосточного филиала "Ростелекома" Алексей Сапунов. Он добавил, что скорость доступа в интернет будет составлять 10 Мбит/сек. "Сейчас до 2 Мбит/сек на самых дорогих тарифах", - уточнил он. При этом максимальная пропускная способность линии составляет до 8 Тбит/сек.

Тестовый запуск

Первые 10 дней с тестового запуска ВОЛС на Камчатке абоненты "Ростелекома" смогут пользоваться интернетом бесплатно, затем будут введены новые безлимитные тарифы. "Цены будут сопоставимы с Магаданом", - пояснил Сапунов, добавив, что там услуги после запуска ВОЛС стали в 3-4 раза дешевле.

Изначально планировалось, что строительством ВОЛС будут заниматься "большая тройка" ("Мегафон", МТС, "Вымпелком") и "Ростелеком". Однако в 2013 г. "Мегафон" вышел из проекта, после чего проект покинули МТС и "Вымпелкома".

Сейчас "Ростелеком" обсуждает строительство интернет-сетей на Чукотке. Кроме того, в рамках ВЭФ-2016 оператор подписал соглашения с руководством Хабаровского края и Приморского края о соинвестировании проектов прокладки оптоволокна. "Ростелеком" готов вложить половину в проекты стоимостью 500-700 млн руб. каждый, остальное будет оплачено из региональных бюджетов.