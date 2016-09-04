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Путин выразил готовность к встрече экономических блоков кабминов РФ и Великобритании

Экономика и бизнес
4 сентября, 10:13 дата обновления: 4 сентября, 10:21 UTC+3
"Было констатировано негативное развитие ситуации по линии торговли и инвестиций", - заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев
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© EPA/WANG ZHAO

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выразил готовность провести встречу между делегациями экономических блоков правительств двух стран. Об этом сообщил журналистам присутствовавший на встрече глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

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"Было констатировано негативное развитие ситуации по линии торговли и инвестиций. Со своей стороны, президент выразил готовность того, чтобы мы в любом формате, в любой форме встретились между экономическими блоками правительств. Будем надеяться, что такого рода контакты последуют", - сказал он.

Как сообщил Улюкаев, встреча в Ханчжоу президента РФ и премьер-министра Великобритании завершилась.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов, наиболее актуальных в нынешней ситуации, и шел поиск соприкосновения тех точек, где можно возобновить диалог. Это, прежде всего, вопросы безопасности, вопросы борьбы с террористической угрозой, вопросы урегулирования в Сирии, борьбы с наркотрафиком, вопросы авиационной безопасности", - сказал Улюкаев журналистам по итогам встречи.

"Договорились о том, что делегация британского министерства транспорта приедет в скором времени в Москву для того, чтобы продолжить на экспертном уровне обсуждение этой проблемы. В Нью-Йорке в ходе сессии Генассамблеи ООН встретятся министры иностранных дел", - сказал он.

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