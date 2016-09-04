Путин выразил готовность к встрече экономических блоков кабминов РФ и Великобритании

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выразил готовность провести встречу между делегациями экономических блоков правительств двух стран. Об этом сообщил журналистам присутствовавший на встрече глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

"Было констатировано негативное развитие ситуации по линии торговли и инвестиций. Со своей стороны, президент выразил готовность того, чтобы мы в любом формате, в любой форме встретились между экономическими блоками правительств. Будем надеяться, что такого рода контакты последуют", - сказал он.

Как сообщил Улюкаев, встреча в Ханчжоу президента РФ и премьер-министра Великобритании завершилась.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов, наиболее актуальных в нынешней ситуации, и шел поиск соприкосновения тех точек, где можно возобновить диалог. Это, прежде всего, вопросы безопасности, вопросы борьбы с террористической угрозой, вопросы урегулирования в Сирии, борьбы с наркотрафиком, вопросы авиационной безопасности", - сказал Улюкаев журналистам по итогам встречи.

"Договорились о том, что делегация британского министерства транспорта приедет в скором времени в Москву для того, чтобы продолжить на экспертном уровне обсуждение этой проблемы. В Нью-Йорке в ходе сессии Генассамблеи ООН встретятся министры иностранных дел", - сказал он.