Новак: РФ и Саудовская Аравия переходят к стратегическому партнерству в энергетике

ХАНЧЖОУ, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия, которые в понедельник "на полях" саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти, переходят к стратегическому партнерству в сфере энергетики. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

"Фактическим мы сегодня открываем новую эру нашего сотрудничества. Наше энергетическое сотрудничество переходит к более глубокому и тесному взаимодействию, стратегическому партнерству. Это стало возможным благодаря доверительным отношениям с нашими арабскими друзьями", - сказал Новак на брифинге.

Мировые вызовы

При этом министр энергетики России отметил, что высокий уровень доверия между Россией и Саудовской Аравией позволяет совместно отвечать на мировые вызовы.

"РФ и Саудовская Аравия являются крупнейшими производителями нефти и странами с крупнейшим и сильнейшим влиянием на отрасль. Наша координация будет иметь критическое значение для обеспечения стабильности на рынке", - сказал Новак на брифинге.

Россия и Саудовская Аравия контролируют производство более 21% от мирового потребления нефти.