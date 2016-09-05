Курс евро на Украине достиг психологической отметки в 30 гривен в межбанке

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Украинская валюта по отношению к евро преодолела психологическую отметку, достигнув круглой цифры в 30 гривен за €1. Об этом свидетельствуют торги на межбанковском рынке.

"Торги по евро начались с котировок 29,7-29,8, к 12:00 мск котировки составили 29,9-30,03", - говорится в сообщение ресурса finance.liga.net.

Украинская валюта также продолжает падение по отношению к доллару. Так, торги по доллару на межбанковском рынке открылись котировками 26,6 гривен за доллар, а к 12:00 мск составили 26,80-26,90 гривен за доллар.

Ранее, 3 сентября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что продолжающееся уже несколько недель снижение курса гривны связано с сезонными колебаниями. Он также спрогнозировал стабильную ситуацию на валютном рынке в ближайшее время.

В свою очередь в Национальном банке Украине (НБУ) объясняли, что снижение курса гривны связано с неурегулированностью ситуации на востоке Украины, а также с сезонным ростом спроса на иностранную валюту и коррекцией цен на зерновые культуры. Кроме того, отметили в НБУ, имеет место "временный рост покупки валюты украинскими компаниями для уплаты по обязательствам в иностранной валюте".

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, без возобновления финансирования со стороны Международного валютного фонда и других официальных доноров девальвация гривны может превысить в будущем отметку в 20 процентов, при этом курс может с легкостью преодолеть 30 гривен за доллар.