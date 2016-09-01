Украинский Нацбанк ввел в оборот памятную монету "20 лет денежной реформе в Украине"

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) в четверг ввел в обращение памятную монету "20 лет денежной реформе в Украине" номиналом в 1 гривну. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монета изготовлена из алюминиевой бронзы, масса - 6,8 г, диаметр - 26 мм, тираж - 60 тыс. штук (из них: 10 тыс. в наборе "Монеты Украины", 50 тыс - в сувенирной упаковке). На аверсе монеты изображен малый государственный герб Украины, на реверсе - стилизованная композиция одногривневой монеты на фоне банкнот в одну гривну.

"Памятная монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к приему без любых ограничений по ее номинальной стоимости", - отметил Нацбанк. Монету "20 лет денежной реформе в Украине" будут продавать в пунктах продажи НБУ в регионах по цене 35 гривен (около $1,5).

Национальную валюту - гривну ввели на Украине в 1996 году. 25 августа тогдашний президент Леонид Кучма издал указ о проведении денежной реформы. Уже со 2 сентября сдачу в магазинах начали выдавать гривнами, которые заранее были напечатаны в Канаде и Великобритании. Продолжалась реформа 16 дней, в течение которых из оборота изъяли 311 триллионов рублей.

За два года после введения гривны деньги начали печатать и на самой Украине. Сначала запустили банкнотную фабрику, позже появился и собственный банкнотно-монетный двор. Тогда 1 гривну обменивали на 100 тысяч рублей, а за американский доллар давали 1,76 гривны. Стабильность гривны продолжалась недолго. Первый мощный удар ей пришлось пережить уже через два года после рождения. Сначала пришлось отступить перед кризисом 1998 года. Тогда курс гривны почти за один день упал с 2 до 5,5 за $1. Таким он и оставался 10 лет с незначительными колебаниями. Кризис 2008 года привел к очередному падению. Тогда курс достигал 12 гривен за $1 и, наконец, остановился на 8. За последние 2,5 года гривна "просела" по отношению к доллару более чем в три раза до 26 гривен за $1.