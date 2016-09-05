Пушков: договоренности Москвы и Эр-Рияда - "скелет", который должен обрасти "мясом"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что договоренности России и Саудовской Аравии о совместных действиях в целях стабилизации цен на нефть могут стабилизировать цены на нынешнем уровне, однако для их устойчивого роста необходимы более конкретные соглашения. При этом, по его мнению, сегодняшнее заявление министров двух стран является очень важным и призвано стать своеобразным "скелетом", который будет обрастать "мясом".

Ранее РФ и Саудовская Аравия договорились о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. Соответствующее заявление подписали министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

"Я считаю, что такого рода договоренность окажет стабилизирующее влияние на рынок с тем, чтобы он удерживался на том уровне цен, который сейчас достигнут", - сказал Пушков ТАСС. "Для того, чтобы цена на нефть пошла вверх, как мне представляется, если оценивать именно это соглашение, то нужны более конкретные и более далекоидущие договоренности", - отметил он. "Но думаю, что это очень серьезный камень в фундамент устойчивых цен на нефть на том уровне, на который они вышли во второй половине 2016 года", - подтвердил парламентарий.

Важные политические договоренности

Пушков расценивает принятое министрами заявление как "важные политические договоренности". По его образному выражению, это "скелет" будущих конкретных соглашений, на который будет наращиваться конкретное "мясо".

"Во-первых, "мясо" в виде более конкретных договоренностей между Москвой и Эр-Риядом, во-вторых, конечно, такого рода соглашения оказывают влияние на позиции целого ряда государств", - пояснил депутат.

В этом контексте глава комитета Госдумы напомнил, что крупнейшие производители нефти обеспокоены тенденцией к удержанию цен на нефть большую часть этого года на крайне низком уровне, а сейчас - на средненизком уровне. Так, по его сведениям, за серьезное международное сотрудничество с целью стабилизации цен на нефть выступали и Венесуэла, и Ирак, и другие нефтепроизводящие страны. "Поэтому это отражает не только настроения в Москве", - указал политик. "Сейчас мы видим постепенный сдвиг в позиции Саудовской Аравии, который, мне кажется, может быть предвестником более серьезных, более глубоких договоренностей с более широким составом участников. Но когда это произойдет, сейчас прогнозировать сложно", - констатировал он.

Большой средневосточный пасьянс

Анализируя предысторию сегодняшнего события, Пушков напомнил, что до весны этого года о каком-либо сотрудничестве между Москвой и Эр-Риядом в этой сфере говорить не приходилось. "Эр-Рияд тогда, как представляется, сознательно играл на понижение цен на нефть, можно предположить, что это было связано со стремлением удержать рынок перед напором поставок сланцевой нефти из США, а также с некими политическими расчетами Саудовской Аравии в, я бы сказал, большом средневосточном пасьянсе", - продолжил он. "Однако в апреле было заключено первое предварительное соглашение (с РФ) о сотрудничестве, которое показало, что стороны могут взаимодействовать в этой области, и сейчас сделан второй шаг, который подтверждает, что апрельское соглашение не было случайностью", - подчеркнул законодатель.

Пушков допускает, что в Саудовской Аравии "пришли к выводу, что бесконечно играть на понижение невозможно, что это слишком дорого обходится самой Саудовской Аравии, что это накладывает слишком большое бремя на бюджет страны". "И также, возможно, пришли к выводу, что политически эта игра на понижение не вполне окупается, - предположил он. - Отсюда более сдержанная и умеренная позиция Саудовской Аравии, которая готова договариваться и действовать совместно или с Россией, или в кооперации с другими производителями нефти относительно поддержания стабильности на рынке".

"На мой взгляд, характеристика, которую дал министр энергетики России Александр Новак о том, что это исторический момент и что впервые сотрудничество между Москвой и Эр-Риядом в нефтяной сфере достигло столь высокого уровня, вполне оправданна - именно потому, что это уже второй шаг в направлении координации подходов двух стран", - подтвердил глава комитета Госдумы.

"Наблюдатели, конечно, отметили отсутствие конкретных элементов в этой договоренности, - признал он. - Но в данном случае, думаю, знаковость события подчеркивается именно подтверждением общего вектора, что страны готовы взаимодействовать в этой области". "Создается совместная мониторинговая группа, будут вырабатываться рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка. Эти вещи я бы не стал недооценивать", - заключил Пушков.