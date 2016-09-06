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В Иране поддержат любые меры по стабилизации рынка нефти

Экономика и бизнес
6 сентября, 12:14 дата обновления: 6 сентября, 13:01 UTC+3
"Иран хочет стабилизации на рынке, и поэтому любая мера, которая поможет в этом, будет нами поддержана", - заявил министр нефти страны Бижан Намдар Зангане
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ТЕГЕРАН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран поддержит любые решения стран-производителей нефти, которые будут направлены на стабилизацию рынка и считает справедливой цену в 55 долларов за баррель. Об этом заявил агентству ШАНА  министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Отвечая на вопрос о том, какую цену на нефть Иран считает справедливой, Зангане сказал: "Большинство членов ОПЕК придерживаются мнения, что цена нефтяной корзины ОПЕК должна находиться в диапазоне от 50 до 60 долларов. Мы считаем наиболее благоприятной цифру 55 долларов (за баррель). Эта цена, по нашему мнению, отвечает интересам производителей, будет способствовать конкуренции и сдерживанию наращивания производства", - подчеркнул он.

Иранский министр дал положительную оценку состоявшимся сегодня в Тегеране переговорам с генсеком ОПЕК. "В ходе переговоров мы проинформировали о той позиции, которую Иран займет на предстоящей (в конце сентября) в Алжире неформальной встрече ОПЕК. В свою очередь генеральный секретарь сообщил нам о содержании консультаций, которые он провел в ряде стран", - сказал Зангане агентству ШАНА.

Как сообщалось ранее, Баркиндо прибыл в Иран, чтобы убедить иранскую сторону принять участие в стабилизации мировых цен на нефть в преддверии встречи стран-участниц нефтяного картеля в Алжире.

5 сентября Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, на полях саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают заморозку объемов добычи нефти на 3 или 6 месяцев.

Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака. По данным ОПЕК, в июле 2016 года Исламская Республика добывала 3,6 млн баррелей нефти в сутки.

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