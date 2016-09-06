Россия изучает возможности экспорта мороженого в Китай через площадку Alibaba

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) рассматривает возможность поставок мороженого в КНР через российскую торговую площадку, созданную совместно с Alibaba Group. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил во вторник глава РЭЦ Петр Фрадков.

"Это вполне возможно, и я думаю, после такой "рекламы" этот товар точно будет пользоваться спросом, учитывая опять-таки высокое качество нашего мороженого", - полагает Фрадков.

4 сентября в ходе саммита G20 президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину коробку российского мороженого. В начале двусторонней встречи президент РФ напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое.

Однако, по словам Фрадкова, "здесь мы должны решить еще одну проблему - логистический вопрос". "Одно дело презентовать товар, но помимо этого есть перечень вопросов, которые касаются сроков доставки, таможенного оформления, логистических затрат. Поэтому мы должны подготовить и начали уже эту работу по созданию логистических цепочек по формированию подобных видов отправок из России", - сказал он.

В понедельник РЭЦ и Alibaba Group открыли российскую торговую площадку на базе Tmall Global (китайский продавец, предлагающий товары различных поставщиков, входит в Alibaba Group). Сейчас на сайте представлены овсяные хлопья, шоколад и печенье "Аленка", детские соки "Фрутоняня", подсолнечное масло, детские предметы гигиены марки "Ушастый нянь" и ряд других товаров.