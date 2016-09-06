"Главные события не были связаны с экономикой": мировые СМИ о саммите G20

4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу проходил 11-й саммит G20 - неформального объединения крупнейших экономически развитых и развивающихся стран. Что пишут о форуме мировые СМИ - в подборке ТАСС.

Китай

"Аналитики отмечают, что саммит отражает изменение роли Китая в глобальном управлении: из участника он становится главным актером. Китай указал на то, что мировые экономики должны не формировать небольшие группы интересов, а использовать G20 в качестве общей платформы управления, чтобы сделать шаг к созданию сообщества с общей судьбой... Консенсус (достигнутый на саммите) показывает, что Китай, будучи хозяином мероприятия и развивающейся страной, сыграл важную роль, представив свои идеи по поводу глобального управления. Итоги саммита "двадцатки" отражают нацеленность реформ G20 на служение общим интересам развитых и развивающихся стран... Договоренности по борьбе с коррупцией создают взаимовыгодную ситуацию для всех членов "Группы двадцати", в большей степени отражает обеспокоенность развивающихся стран и создают политическую решимость для усиления международного противодействия коррупции", - пишет газета China Daily.

"Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главами США и России, что важно для глобальной стратегии. Саммит также предоставил шанс для развития отношений Китая с Японией и Южной Кореей, которые в последнее время пребывают в упадке. Китай должен внести свой вклад в объединение мира. Саммит G20 в Ханчжоу показал, что эта цель отвечает нашим интересам, и у КНР есть возможности для ее достижения. При этом Пекин должен быть посредником в отношениях между Россией и США, развитыми и развивающимися странами, а также выступать против протекционизма. Экономические санкции разрушительны и ухудшают международную экономическую и политическую атмосферу", - пишет газета Huanqiu Shibao.

"Стремление Китая продвигать реформы и поддерживать средневысокие темпы роста ВВП дает надежду и укрепляет стабильность мировой экономики. От саммита под председательством Китая, вносящего самый большой вклад в глобальный экономический рост, многие ожидают, что китайское видение и опыт развития помогут определить курс для мирового хозяйства. Разработка дорожной карты структурных реформ и формирование соответствующего консенсуса - это важное достижение, которого Китай помог добиться не только членам G20, но и миру в целом", - отмечает агентство Xinhua.

США

"На саммите председатель КНР Си Цзиньпин дал ясно понять, что с этого момента G20, а не G7 станет основой глобального экономического управления, и Китай намерен играть центральную и активную роль в этом. Китай продвинулся вперед, чтобы получить место за столом ведущих держав, что отвечает его статусу второй по величине экономики в мире. Это будет еще больше подчеркивать интересы развивающихся стран в целом. Прошлой ночью нам показали кадры: главы государств были приглашены совершить путешествие по живописному озеру Сиху в Ханчжоу. Их метафоричность состояла в том, что все страны находятся в одной лодке, а Китай и председатель Си Цзиньпин - у ее руля", - отмечает радиостанция NPR.

"Президент Барак Обама в деловой атмосфере провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным "на полях" последнего для него (президента США) саммита G20. Он призвал к достижению прогресса по сирийскому вопросу и предостерег от кибервойн "в стиле Дикого Запада". Президент пожал руку своему коллеге из России перед шеренгой телекамер перед началом продолжавшихся 90 минут переговоров, которые он позднее охарактеризовал как конструктивные, но не давшие окончательных результатов... Несколькими часами ранее госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предприняли не давшие результатов усилия заключить сделку по Сирии, призванную обеспечить прекращение огня, и это была уже вторая неудачная попытка за последние две недели. Обама признал, что... при наличии проблем с доверием переговоры шли трудно. Помимо обсуждения ситуации в Сирии - и на Украине - Обама поднял также вопрос о кибербезопасности. Он заявил, что не будет выступать с комментариями по поводу конкретных расследований, что стало явным намеком на недавний взлом серверов Национального комитета Демократической партии, которым сейчас занимается ФБР", - указывает телекомпания NBC.

"И русские, и китайцы играли с президентом Обамой. С ним играли союзники и даже иранцы. На США лежит большая доля вины за это, поскольку сами же США допустили, чтобы с ними поступали таким образом. Стратегия Обамы, состоявшая в том, чтобы управлять (мировыми процессами) из-за кулис, начинает приносить плоды: нас начнут оставлять позади и отталкивать, даже в мелочах, как в случае, когда китайцы вроде бы не могли найти трап для самолета Обамы. Речь идет и о важных вещах. Ведь русские, по сути, заявляют американцам: отойдите в сторону или мы нанесем бомбовые удары. А у США в это время нет никаких дополнительных рычагов для того, чтобы утихомирить их... Мы обманываем сами себя, если полагаем, что являемся (третьим) игроком на Ближнем Востоке. Там остались две стороны. Одна - это Россия, Иран и Асад, причем мы заявляем, что Асад должен уйти. Вторая сторона - это "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). А мы пытаемся стать некоей мифической третьей силой: хотим добиться ухода Асада, хотим нанести поражение ИГ, но не способны добиться этого самостоятельно. Мы, фактически, не можем вести свою игру на Ближнем Востоке и уступаем там позиции русским и иранцам. Проблемы Ближнего Востока не могут быть решены сегодня ни президентом Обамой, ни госсекретарем Керри и даже возможным будущим президентом Клинтон", - отмечает телеканал Fox News.

"Президент Обама и президент Путин провели первую более чем за год встречу после того, как состоявшиеся накануне переговоры о сокращении масштабов насилия в Сирии не дали результатов. После продолжавшейся 90 минут встречи "на полях" саммита G20 Обама заявил, что США и Россия "пока не преодолели проблемы" при заключении соглашения и что недоверие между сторонами помешало завершить работу над ним. Представитель Белого дома охарактеризовал остающиеся разногласия как технические и связанные с применением на практике положений договоренностей. Соглашение, которое обсуждают госсекретарь Керри и министр иностранных дел Лавров, предусматривает расширение взаимодействия Вашингтона и Москвы в Сирии и установление режима прекращения огня для оказания гуманитарной помощи... Американские официальные лица планировали объявить о заключении соглашения по Сирии в воскресенье, однако затем неожиданно объявили о возникновении в последнюю минуту вопросов, о сути которых они ничего не сказали. В воскресенье Обама высказал сомнения, могут ли США и Россия выработать соглашение, и, даже если смогут, то будет ли Россия соблюдать его в долгосрочной перспективе", - пишет газета The Wall Street Journal.

"Последняя по времени попытка администрации Обамы добиться прекращения огня в Сирии окончилась неудачей. Сторонам не удалось урегулировать разногласия. По словам Обамы, он дал указание госсекретарю Керри продолжать переговоры с русскими в ближайшие дни с тем, чтобы оценить возможность выработки соглашения. Цель, по его словам, состоит в достижении длительного прекращения огня, которое положит конец граду бомб, падающих на Алеппо и другие города Сирии... Владимир Путин на пресс-конференции по завершении саммита воздержался от обсуждения деталей соглашения по Сирии, однако отметил, что переговоры идут в правильном направлении, и выразил надежду на то, что соглашение удастся вскоре достичь, несмотря на существовавшие ранее разногласия. Подчеркивая связи Москвы с заинтересованными сторонами, Путин отметил, что Москве необходимо провести консультации с Дамаском и Тегераном по любым вопросам, касающимся попыток изменить к лучшему ситуацию в Сирии... Высказывания Обамы прозвучали в конце саммита G20 - встречи, которая подчеркнула как то, что его полномочия близки к завершению, так и то, что его преемнику придется иметь дело с миром, в котором произошли изменения", - пишет газета The New York Times.

Канада

"Зарубежные экономисты и инвесторы называют Китай "моделью для всех развивающихся стран мира", "местом, где могут предложить много" идей и инновационных решений... Китай тратит значительные средства для продвижения (себя), как достаточно мощной страны, способной завоевать уважение других, но в то же время, и достаточно великодушной, чтобы не всегда им пользоваться. Ежегодно Пекин тратит примерно 10 млрд долларов на так называемую "внешнюю пропаганду" (своей страны)", - пишет газета The Globe and Mail.

"Несмотря на громкие заявления, которые сделали США и Китай о ратификации Парижского соглашения о климате в декабре прошлого года, на саммите G20 они не объявили о своем решении по обозначению конкретных сроков его ратификации, хотя многие на это надеялись. При этом (премьер-министр Канады) Трюдо заявил, что есть определенный консенсус по данному вопросу, и что ратификация соглашения должна состояться "в ближайшее время" , - газета National Post.

"Переговоры по поводу конфликта в Сирии и Ираке накалились до предела в понедельник, после того, как Россия и США не смогли достичь компромисса относительно того, как им действовать, чтобы прекратить насилие в этих странах", - пишет газета Ottawa Citizen.

Аргентина

"На саммите G20 было решено разработать план действий, чтобы оживить ослабшую мировую конъюнктуру. Вопреки ожиданиям встреча закончилась без решительных прорывов в поиске решений конфликтов в Сирии и на Украине, и только с упоминанием кризиса с беженцами и борьбы с климатическими изменениями. "Большая двадцатка", которая объединяет государства с наиболее развитой и развивающейся экономикой, уверяет, что хорошо подготовлена к негативным последствия планируемого выхода Великобритании из Евросоюза, хотя и признает, что референдум по Brexit, прошедший 23 июня, способствовал появлению неопределенности в мировой экономике. Однако G20 надеется, что Соединенное Королевство и в дальнейшем будет сильным партнером ЕС", - пишет газета Clarin.

Германия

"Хотя формально центральной темой встречи лидеров 20 влиятельных экономических держав являлась международная финансовая система, главные события развернулись на "полях" мероприятия и не были связаны с экономикой. Лидеры обсуждали в кулуарах саммита пути решения политических кризисов в мире. Однако и эти неофициальные встречи, в основном, не принесли конкретных результатов", - отмечает телерадиокомпания Deutsche Welle.

"Время до следующего саммита G20 - в Гамбурге европейцы должны непременно использовать для улучшения своих позиций. Они не произвели в Ханчжоу хорошего впечатления: у них по-прежнему нет понимания, что делать после референдума о выходе Великобритании из ЕС. И преодоление миграционного кризиса остается, прежде всего, европейской проблемой. Когда Германия возьмет на себя председательство в "двадцатке", в Гамбурге должен быть принят конкретный план по преодолению международного миграционного кризиса. Канцлер Ангела Меркель в свете выборов в Бундестаг сделает все, чтобы этот план был успешным", - пишет газета Rhein-Zeitung.

"Для канцлера Меркель этот саммит G20 стал лишь относительно результативным. Одна из ее главных тем - миграционная политика - хотя и упоминается в итоговом коммюнике, но лишь отчасти. Меркель лично имеет все шансы в этом что-то изменить, ведь к Германии от Китая переходит председательство в G20, ФРГ организует саммит в июле 2017 года - незадолго до выборов в Бундестаг... Как успех Меркель может расценивать восстановление диалога с главой российского государства Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В обоих случаях речь шла о необходимости избежать эскалации - с Путиным обсуждался кризис на Украине, с Эрдоганом - конфликт вокруг резолюции Бундестага о геноциде армян в Османской империи", - отмечает агентство DPA.

"Президенты США и России - Барак Обама и Владимир Путин - попытались на "полях" саммита достигнуть договоренности об условиях перемирия в Сирии. Это не удалось, но первый за последние месяцы обмен мнениями на таком уровне позволяет надеяться на скорое достижение соглашения. Урегулирование на Украине также является непростым делом. В Ханчжоу появилась по крайней мере надежда на проведение новой встречи лидеров "четверки" - Украины, России, Франции и Германии. Действительно, галопом не решить международные конфликты. Но для того, чтобы сделать небольшие шаги, личный обмен мнениями во время переговоров на саммитах необходим", - газета Volksstimme.

Франция

"Участвовавшие в течение двух дней в Ханчжоу в саммите G20 лидеры ведущих стран без устали повторяли, что соблюдение принципа свободной торговли абсолютно необходимо для обеспечения экономического развития. Они также высказали свои опасения относительно существующего у населения недоверия к процессу глобализации, обещая при этом приложить все усилия к тому, чтобы держать в дальнейшем этот процесс под контролем. Политическая атмосфера в настоящее время не благоприятствует глобализации. Существующие проекты создания зон свободной торговли пробуксовывают. В Европе и Франция, и Германия не скрывают своей оппозиции трансатлантическому договору в той форме, в которой он вынесен на обсуждение. Что касается азиатского региона, то там проект выдвинутого США транстихоокеанского договора о создании зоны свободной торговли без участия Китая явно зашел в тупик. Тем более, что два кандидата в президенты США - Хиллари Клинтон и Дональд Трамп выступают против него", - пишет газета Le Monde.

"Борьба против терроризма и его финансирования стали важной темой саммита, уделившего внимание существованию так называемых "серых зон" в международной финансовой системе, о которых стало известно после публикации "Панамских документов". Финансовая прозрачность - это одна из приоритетных тем, периодически выносимых на саммиты. И если определенного прогресса на этом пути удалось достичь, тем не менее ряд недавних событий свидетельствует о том, что в этой сфере еще многое предстоит сделать. Но саммит "двадцатки" это не только место обсуждения проблем мировой экономики. Он также позволяет лидерам провести встречи в двустороннем формате. Именно так и поступили президент России Владимир Путин и президент Франции Франсуа Олланд. Ни для кого не секрет, что во франко-российских отношениях существуют серьезные разногласия, причем урегулированию их отнюдь не способствует характер личных отношений между Олландом и Путиным. Тем не менее переговоры двух лидеров в Ханчжоу продлились 1 час и 20 минут. В их дискуссии, как всегда, присутствовали две темы. Прежде всего это Украина, а точнее те меры, на основе которых возможно достичь урегулирования конфликта переговорным путем, несмотря на значительные сохраняющиеся разногласия. То же касается и Крыма, по поводу которого каждый из лидеров, согласно французским дипломатическим источникам, изложил свою точку зрения. Тем не менее оба политика пришли к согласию относительно того, что переговоры по украинской проблематике следует продолжать в "нормандском формате". Вторым обсуждавшимся пунктом стала Сирия. Владимир Путин проинформировал французского президента о ходе переговоров между российской и американской стороной по вопросу прекращения огня", - отмечает радиостанция Radio France Internationale.

"Российский президент Владимир Путин считает, что наблюдается некоторое сближение позиций между Москвой и Вашингтоном по сирийской проблеме, и это несмотря на неформальные переговоры с президентом США Бараком Обамой, в ходе которых не удалось достичь никакой договоренности", - указывает агентство France Presse.

"Встреча Путина и Обамы на полях саммита "двадцатки" завершилась безрезультатно... Эта встреча не заслуживала бы и упоминания на фоне других неудачных переговоров по Сирии, если бы не была последней для лидеров двух стран. А также если бы она не была для Обамы попыткой эдаким широким и благородным жестом, сделанным за несколько недель до президентских выборов, сгладить в глазах общественности воспоминание о его же прежнем фиаско по сирийской проблеме. Сделав заявление о том, что "переговоры с Россией имеют большое значение, так как без русских Башар Асад не мог бы продолжать наступление", Обама тем самым признал, что Путин, отправив год назад в Сирию подразделения ВКС, стал ведущим в этой игре", - пишет газета Liberation.

Великобритания

"Тереза Мэй не поддалась попыткам Владимира Путина перезагрузить экономические отношения между Россией и Великобританией, дав понять, что не может быть отношений в обычном формате. Президент России, как полагают, использовал свою первую встречу с новым премьер-министром, которая длилась 30 минут, чтобы открыть перспективу лучших торговых отношений между двумя странами. Встреча была охарактеризована как "деловая и откровенная". Мэй, однако, в большей степени фокусирует усилия на первом появлении на саммите G20, чтобы продвинуть свою повестку дня в сфере торговли после голосования в пользу Brexit (выхода Великобритании из ЕС), инициируя дискуссии по этому вопросу с рядом других мировых лидеров. В будущем между сторонами (РФ и Великобританией) могут возникнуть ограниченные зоны сотрудничества, сказала она", - пишет газета The Times.

"Барак Обама и Владимир Путин встретились на полях саммита G20 в Китае, но не смогли договориться о путях прекращения в Сирии гражданской войны. Вашингтон и Москва поддерживают противоположные стороны в кровавом пятилетнем конфликте... Лидеры двух стран обсуждали Сирию на закрытых многосторонних встречах, но не смогли достичь соглашения, чтобы положить конец противостоянию в охваченном войной регионе. Во время их заключительной встречи они согласились продолжать переговоры по соглашению о прекращении огня", - отмечает The Daily Mail.

"Барак Обама и Владимир Путин провели встречу в кулуарах саммита G20 в Ханчжоу, которую президент США назвал "откровенной, прямой и деловой". По фотографиям можно судить, что встреча двух самых влиятельных людей в мире была холодной, затем Обама сказал, что переговорам между конкурирующими державами препятствовали "пробелы доверия". Обама отметил, что не отказался от американо-российского военного партнерства в Сирии в интересах борьбы против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), однако какого-либо прорыва в поисках точек соприкосновения найдено не было", - отмечает The Daily Telegraph.

Италия

"Встреча президентов Владимира Путина и Барака Обамы в Китае на саммите "двадцатки" не помогла преодолеть недоверие, ставшее следствием украинского кризиса. Единственный позитивный момент заключается в том, что два президента говорили полтора часа после того, как длившийся месяц переговорный процесс между сторонами о военно-политическом сотрудничестве в Сирии был резко прерван... Что же сказать о Европе на этой "двадцатке"? Для лидеров Старого Света саммит в Китае стал "подиумом меланхолии". Китай, хозяин встречи, остается на волне роста, хотя его показатели сейчас не такие высокие, как раньше, но и не упали до минимума, как предсказывали западные аналитики. Достаточно сильной выглядит Россия, несмотря на серьезный экономический кризис, ставший следствием падения цен на нефть и западных санкций. Путин был центральный фигурой на саммите. Ему удалось перетянуть на свою сторону Эрдогана, который знает, что держит в заложниках весь ЕС накануне начала предвыборного сезона в Европе. Путин хорошо разыграл и карту Украины, убедив, что нельзя возлагать на Россию всю ответственность за войну", - пишет газета Corriere della sera.

"Путин разбил в прах Вашингтон, обыграв во всем, и заключил соглашения с Китаем и Саудовской Аравией... На саммите в Ханчжоу российский лидер оказался ключевой фигурой как в экономической, так и в геополитической дискуссиях. Подчеркнуто дружественные отношения между китайским и российским лидерами, по мнению наблюдателей, выгодны обоим, в том числе чтобы оспаривать роль США как единственной сверхдержавы. Пока Обама собирается возобновлять санкции против РФ, которая, по его мнению, не выполняет Минские соглашения, Путин провел на полях саммита встречи с европейскими лидерами, которые выступают за поиск приемлемого выхода из сложившейся ситуации. Путин возобновил отношения с Эрдоганом. Несмотря на сохраняющиеся разногласия (по Сирии), оба заинтересованы в диалоге, в том числе с тем, чтобы держать в напряжении США. Достаточно вызывающе (в отношении США) прозвучала инициатива Путина возобновить ближневосточный переговорный процесс, пригласив израильтян и палестинцев в Кремль... Возможно, все изменится с приходом нового хозяина в Белый дом, но пока Путин остается в центре всего", - пишет газета La Stampa.

Турция

"Саудовская Аравия и Россия в рамках саммита G20 договорились о сотрудничестве в сфере нефтяного рынка, в том числе об ограничении добычи. Ожидания того, что эти два основных производителя нефти облегчат ситуацию с мировым перепроизводством, подняли цену на нефть. В последний раз Россия встречалась с ОПЕК в апреле, чтобы стабилизировать объемы добычи на текущем уровне. Но тогда не удалось добиться результата из-за позиции Саудовской Аравии", - пишет газета Yeni Safak.

"На саммите лидеров G20 принято решение об "оживлении мировой торговли и инвестиций". Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что для эффективного возвращения мировой экономики на рельсы развития нужно ускорить структурные реформы и усилить мировое экономическое и финансовое управление", - отмечает газета Dunya.

"Без сомнения, самыми важными на саммите G20 в китайском Ханчжоу были двусторонние контакты. Наибольшее внимание привлекли встречи президента Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Бараком Обамой. Встречу Путина и Эрдогана в Ханчжоу стоит оценивать как новый шаг на пути полноценной нормализации отношений. Стороны обсудили, что нужно сделать в торговле, туризме, экономике, энергетике и во многих других сферах, чтобы вернуться на прежние позиции. И, конечно, надо полагать, что стороны подробно обсудили сирийскую проблему", - пишет газета Hurriyet.

Саудовская Аравия

"Мы ждем решения кризиса в Сирии после заявлений, сделанных на полях саммита "Группы двадцати". После этой встречи появился новый термин "решение для прекращения насилия" в Сирии, и это не политическое урегулирование конфликта, и не примирение между противоборствующими сторонами. Это способ облегчить ситуацию в стране, истекающей кровью. При этом президент США Барак Обама считает, что Россия играет наиболее важную роль, а остальные силы второстепенны", - пишет газета Al-Sharq Al-Awsat.

"Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что лидеры стран-участниц (саммита в Ханчжоу) договорились о новом пути инновационного развития мировой экономики. Он сказал, что для достижения роста недостаточно полагаться лишь на монетарную и фискальную политику, в этой связи он призвал стимулировать рост путем инноваций. В коммюнике G20 подчеркивается, что саммит в Ханчжоу прошел в то время, когда восстановление мировой экономики прогрессирует, многие страны стали более устойчивыми в экономическом плане, а также появляются новые источники доходов", - отмечает Al-Sharq Al-Awsat (англоязычная версия).

"Президент Владимир Путин сказал, что отношения с США у России сейчас довольно холодные. В то же время Москва продолжает переговоры с Вашингтоном в поисках выхода из сирийского кризиса. РФ поддерживает (президента Сирии) Башара Асада, а Соединенным Штатам это не нравится... С Саудовской Аравией отношения у России сейчас лучше, чем с США", - пишет газета Al-Hayat.

ЮАР

"Мировые лидеры ведущих экономик в целом согласились на саммите "двадцатки" в Китае координировать макроэкономическую политику и бороться с протекционизмом, но не выдвинули конкретных предложений о том, как справиться с растущими вызовами глобализации и свободной торговли. В частности, президент ЮАР Джейкоб Зума призвал обеспечить развивающимся странам больший доступ на глобальные рынки. По мнению Зумы, "прекращение нелегальных финансовых потоков (из Африки) играет важную роль в развитии". ЮАР предлагает, чтобы ВТО рассмотрела этот вопрос. Если справиться с этим вызовом, то это принесет миллионы долларов африканским правительствам для достижения целей устойчивого развития, считает он", - отмечает Business Day.

Австралия

"Владимир Путин всегда стремится произвести впечатление и даже в жестких условиях китайского протокола сумел сделать так, чтобы его заметили. На встрече с хозяином саммита президент РФ вручил собеседнику коробку мороженого, напомнив, что выполняет таким образом данное ранее обещание. Этот подарок Си Цзиньпину не только стал очередным подтверждением все более дружеских отношений Пекина и Москвы, но и свидетельством стремления страны-хозяйки использовать формат саммитов G20 не столько для стимулирования глобальной экономики и торговли, сколько в качестве инструмента внешней политики. В опубликованном после встречи лидеров Китая и РФ заявлении проблемы экономики упоминаются лишь вскользь, а главное внимание уделено на взаимной поддержке усилий по обеспечению безопасности и суверенитета. "В последние пять лет я заметил явное изменение характера саммитов "двадцатки", превращающихся из экономических форумов в многосторонние встречи по проблемам внешней политики", - отметил эксперт по G20 (сиднейского) Института Лоуи Тристрам Сэйнсбери", - пишет газета The Australian Financial Review.

"Проходящий со скрипом процесс восстановления глобальной экономики и укрепление позиций сторонников антиглобализма, безусловно, затруднили работу лидеров ведущих экономических держав, попытавшихся согласовать в Ханчжоу решения трудных проблем. Именно поэтому итоговое коммюнике оказалось столь рыхлым. Конечно, в этот документ была включена стандартная для подобных саммитов формулировка о том, что лидеры G20 привержены поддержке "энергичного, устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего экономического роста". Вместе с тем фактическим признанием нарастающей мощи антиглобализма стало заявление участников саммита о необходимости предпринять усилия для того, чтобы лучше разъяснять общественности преимущества открытых рынков", - пишет газета The Australian Financial Review.

"Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом Бараком Обамой, российским коллегой Владимиром Путиным и лидерами других крупнейших экономических держав завершил саммит G20 объявлением о том, что главным вопросом повестки следующей встречи в Германии станет размещение беженцев. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл поддержал стремление участников ежегодной встречи G20 предпринять усилия по устранению торговых барьеров - в итоговом коммюнике встречи в Ханчжоу заявлено об укреплении мировой экономики путем либерализации торговли. Однако главный акцент в согласованном по результатам встречи документе сделан не на свободную торговлю, а на необходимость противостоять протекционизму", - пишет газета The Australian.

Япония

"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу на саммите в Ханчжоу - впервые за 18 месяцев. Однако никаких конкретных результатов эта встреча не принесла. Абэ изложил позицию Японии относительно участившихся инцидентов в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, в акваторию которых регулярно заходят китайские сторожевики и рыболовецкие шхуны. Вместе с тем стороны никак не придут к соглашению относительно введения специального механизма коммуникаций на случай возникновения конфликтных ситуаций на море. Консультации на этот счет идут уже несколько лет без значительного продвижения. Для Японии и Китая пока основными сферами сотрудничества остаются торговля и гуманитарные обмены. В Китай с Абэ приехала большая делегация представителей бизнеса. Это дает новые надежды на то, что Китай и Япония возобновят экономический диалог на высоком уровне. Консультации в таком формате не проходили с 2010 года", - пишет газета Asahi shimbun.