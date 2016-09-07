Apple представила второе поколение "умных" часов

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Apple в ходе презентации в Сан-Франциско (штат Калифорния) представила второе поколение своих "умных" часов Apple Watch. Мероприятие в стенах комплекса Bill Graham Civic Auditorium проводит глава компании Тим Кук.
Ключевым нововведением обновленного устройства стал встроенный датчик GPS, который позволит владельцам гаджета отслеживать пройденный маршрут. Часы также получили более мощный процессор и улучшенный дисплей, который в два раза ярче. Кроме того, Apple Watch обзавелись улучшенной водонепроницаемостью по сравнению с предыдущей моделью.
Представляя новинку, Кук отметил, что Apple Watch в настоящее время являются вторым самым продаваемым брендом наручных часов в мире, их опережает только Rolex.
Applе также представила россыпь приложений, которые будут доступны на новой операционной системе для часов WatchOS 3. Последняя официально выйдет уже через несколько дней. Наиболее неожиданным стало объявление, что популярная мобильная игра Pokemon Go теперь появится на Apple Watch и будет доступна уже текущей осенью.
Новые Apple Watch можно будет приобрести в том числе в новом керамическом корпусе белого цвета, также впервые для них станут доступны кожаные ремешки. В США гаджет будет продаваться по цене от $369, предзаказ на него откроется 9 сентября. При этом модель первого поколения отныне будет поставляться с обновленным процессором, начальная цена на нее составит $269.