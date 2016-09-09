Глава минэнерго Алжира оптимистично оценил шансы на заморозку добычи нефти

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа оптимистично оценивает шансы на заморозку добычи нефти. Об этом он заявил журналистам.

"Я оптимистично смотрю", - сказал он, отвечая на вопрос о шансах на достижение соглашения о заморозке добычи.

Кроме того, министр отметил, что в рамках встречи с главой Минэнерго России было обсуждено участие "Газпрома" в сланцевых проектах Алжира. "Да, обсуждали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Предыдущая встреча по вопросу заморозки нефтедобычи состоялась в столице Катара Дохе 17 апреля. В ней приняли участие 18 стран. Однако им не удалось договориться, так как Иран в преддверии встречи отказался участвовать в переговорах, сославшись на только недавно снятые с него международные санкции. Тогда министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявлял, что его страна рассмотрит целесообразность участия в таких обсуждениях только после того, как достигнет досанкционного уровня производства нефти в 4-4,2 млн баррелей в сутки.

Тема заморозки объемов добычи нефти получила второе дыхание после того, как 2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает соглашение с ОПЕК по ограничению роста нефтедобычи. Глава государства выразил надежду, что и другие производители нефти захотят поддержать данную инициативу.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в интервью ТАСС, что шансы на заключение соглашения между странами - экспортерами нефти по сохранению уровня добычи существуют, но их нельзя назвать "стопроцентными". При этом текущие показатели добычи нефти в Иране способствуют достижению договоренности по заморозке добычи нефти.

В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как сообщали СМИ, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.