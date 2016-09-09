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Эксперты: бизнес "Вымпелкома" не пострадает от скандала вокруг его экс-главы

Экономика и бизнес
9 сентября, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Однако оператору необходимо как можно скорее определиться с новым гендиректором
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Бизнес "Вымпелкома" вряд ли пострадает от коррупционного скандала, фигурантом которого стал бывший глава компании Михаил Слободин. Однако оператору сейчас необходимо как можно скорее определиться с новым гендиректором, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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Слободин наряду с эск-главой "Т Плюс" (входит в группу "Ренова") Борисом Вайнзихером и совладельцем группы компаний "Ренова" Евгением Ольховиком является подозреваемым по делу о взятках на сумму более 800 млн рублей бывшему руководству Республики Коми. Дело относится к 2007-2014 годам, в этот период (2002-2010 годы) Слободин руководил "КЭС-Холдингом" (нынешний "Т Плюс").

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми взятки за поддержание в республике высоких тарифов на тепло- и электроэнергию. Следствие напрямую связало топ- менеджеров с делом арестованного в 2015 году Вячеслава Гайзера, который возглавлял республику с 2010 года.

В настоящее время Вайнзихер и Ольховик арестованы на два месяца, а Слободин объявлен в федеральный розыск. Следственные органы СК РФ по Коми возбудили уголовное дело в отношении фигурантов по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

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Вечером 5 сентября холдинг VimpelCom Ltd. (владеет 100% российского "Вымпелкома") объявил о том, что Слободин, возглавлявший российский бизнес оператора с 2013 года, покинул свой пост. В сообщении отмечалось, что "отставка последовала за новостью о том, что он стал фигурантом уголовного дела". Тогда же пресс-служба компании сообщила, что "Вымпелком" (бренд "Билайн") функционирует в штатном режиме, на сервисы, бизнес-процессы и работу компании в целом данные события никак не влияют.

На следующий день после отставки Слободина и временного назначения на его место Шелля Мортена Йонсена (с августа руководил бизнес-единицей "основные рынки" VimpelCom Ltd., должен был курировать бизнес оператора в России и Италии) акции холдинга VimpelCom Ltd. в начале торгов на NASDAQ снизились на 1,4%. "С точки зрения стоимости "Вымпелкома", котировки акций отреагировали вполне умеренно", - прокомментировал ТАСС аналитик "Уралсиба" Константин Чернышев.

Дело бизнесу не помеха

В связи с тем, что уголовное дело о взятках бывшему руководству Коми относится к 2007-2014 годам, то есть к прежнему месту работы Слободина, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, его причастность к уголовному делу вряд ли скажется на бизнесе сотового оператора.

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"Не стоит преувеличивать влияние этой ситуации на "Вымпелком". Вопрос сейчас заключается в том, как быстро компания найдет нового директора и не приведет ли уход Слободина к уходу части команды", - считает Чернышев.

С ним согласен и другой авторитетный эксперт инвестиционного сообщества, пожелавший остаться неназванным. "Сейчас куда важнее вопрос о том, кто его заменит и насколько эффективно заменит", - сказал он в беседе с ТАСС.

"У компании и так много проблем, поэтому я не думаю, что повлияет сильно (уголовное дело - прим. ред.). Акции скорректируются, и, по сути, никаким образом этот скандал на бизнесе не отразится", - считает глава Telecom Daily Денис Кусков. Более того, в "Вымпелкоме" Слободин активно сокращал издержки, и правоохранительным органам вряд ли удастся найти в компании какие-то дела, связанные с воровством, добавил Кусков.

Спад на рынке

Позиции "Вымпелкома" на российском рынке в последние годы сильно пошатнулись. В 2010 году компания уступила второе место по выручке "Мегафону", впоследствии разрыв между ними усилился, в том числе и за счет того, что "Мегафон" довольно агрессивно строил сети четвертого поколения (4G), а "Вымпелком" придерживался другой стратегии и сильно проиграл конкурентам в стройке, что повлекло и отток абонентов.

По данным второго квартала 2016 года, выручка "Вымпелкома" в России снизилась на 2% (у конкурентов выручка за тот же период хоть и незначительно, но подросла). Однако российский телекоммуникационный рынок в целом переживает сейчас не лучшие времена, считают аналитики.

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Вице-президент "Вымпелкома" по стратегии и развитию бизнеса Александр Поповский еще летом признавал, что операторам в традиционном сегменте расти некуда. "Необходимы изменения бизнес-моделей", - говорил он.

"В последнее время их ("Вымпелкома" - прим. ред.) положение на рынке ухудшилось, и вернуть позиции будет трудно. Но возможно", - считает Чернышев из "Уралсиба".

"Сама компания переживает не лучшие времена, как и вообще рынок. Прорваться на второе место "Вымпелкому" не удастся, но хуже третьего места у оператора не будет", - убежден другой собеседник ТАСС.

"Перед компанией и новым директором будут стоять большие задачи - прежде всего, догнать операторов МТС и "Мегафон" по количеству базовых станций", - считает Кусков. С точки зрения технического развития оператора, этот вопрос стоял и перед Слободиным, поэтому сейчас компании важно будет максимально быстро привыкнуть к новому руководителю и его стилю.

Обещать не значит вернуться

Как сообщали СМИ, Слободин обещал до конца недели вернуться в Россию и ответить на вопросы следователей. Аналитики считают, что пока рано делать выводы о том, сдержит ли Слободин свое обещание - время еще есть. При этом независимо от его решения, дальнейшая судьба компании не будет никаким образом зависеть от расследования.

Эксперты также уверены, что эта история не отразится на компании и в части дополнительных проверок со стороны американской прокуратуры (у "Вымпелкома" уже были проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США - SEC, связанные с коррупцией при работе в Узбекистане). "Даже если повторные расследования со стороны SEC и будут, то вряд ли найдутся какие-то поводы привлечь компанию к ответственности", - убежден один из собеседников агентства.

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