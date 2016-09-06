Экс-глава "Вымпелкома" закрыл доступ к страницам в соцсетях

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Экс-гендиректор "Вымпелкома" в России Михаил Слободин, который является фигурантом дела о взятке бывшим руководителям республики Коми, ночью убрал из публичного доступа практически все записи на своей странице в Facebook и ограничил доступ к Twitter. Об этом свидетельствует информация на его публичных страницах в этих соцсетях.

Дело, фигурантом которого стал Слободин, относится к периоду его работы руководителем "КЭС-Холдинг" (структура "Реновы", владеющая контрольным пакетом акций четырех ТГК, а также газораспределительной компанией "Газэкс" и компанией "Российские коммунальные системы").

В ночь на 6 сентября на странице Слободина в Facebook исчезли из публичного доступа фотографии и публикации, размещенные после 27 июля 2014 года. Также была ограничена часть личной информации, вплоть до предыдущих мест работы и учебы. Он также ограничил доступ к своему Twitter, хотя накануне вечером этот ресурс был доступен. По данным ТАСС, для друзей Слободина в социальных сетях эта информация остается доступной, и последний пост в Facebook на данный момент датирован 4 сентября 2016 г.

До этого Слободин был одним из немногих российских топ-менеджеров, публично выступающих в соцсетях. Он называл себя "бизнес-блогер номер один", комментировал широкий круг тем - от новых смартфонов до нефтяных котировок. По какой причине бывший топ-менеджер "Вымпелкома" удалил почти всю информацию из соцсетей, неизвестно. Он не отвечает на звонки и сообщения.

Вечером 5 сентября холдинг VimpelCom Ltd. объявил, что принял отставку Михаила Слободина, возглавлявшего российский бизнес компании. В сообщении отмечалось, что "отставка последовала за новостью о том, что Слободин стал фигурантом дела о даче взяток бывшим руководителям республики Коми". Как сообщили ТАСС в пресс-службе оператора, "Вымпелком" (бренд "Билайн") функционирует в штатном режиме.

Известие о том, что Слободин стал фигурантом уголовного дела, застало его в Лондоне, сообщал источник ТАСС. Однако Слободин планировал к концу текущей недели вернуться в Россию и дать показания Следственному комитету, отмечала газета "Ведомости".

В рамках этого же дела 5 сентября были задержаны глава компании "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец компании "Ренова" Евгений Ольховик. По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс- главы Коми Вячеслава Гайзера) в качестве взятки денежные средства за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

Слободин пришел в "Вымпелком" в 2013 году. До прихода в компанию работал исполнительным вице-президентом по газу и энергоснабжению ТНК-ВР, с 2002 по 2010 годы руководил "КЭС- Холдингом".