МВФ "нечего добавить" к тому, что он уже говорил по поводу украинской программы

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Международному валютному фонду "нечего добавить" к тому, что он уже говорил ранее по поводу предстоящего в среду обсуждения украинской программы на Совете директоров МВФ. Такой ответ дали корреспонденту ТАСС в пресс-службе фонда в ответ на просьбу прокомментировать высказывания министра финансов России Антона Силуанова. Он, в частности, сообщил на брифинге в Москве, что Россия будет голосовать против предоставления Украине кредитного транша МВФ.

Пояснения Райса

Еще в самом начале сентября официальный представитель МВФ Джерри Райс говорил на брифинге для журналистов, что на заседании должен быть завершен один очередной обзор украинской программы. Совмещение обзоров и соответственно кредитных траншей по их итогам не предполагается.

Изначально кредитные средства в поддержку программы планировалось выделять траншами в $1,7 млрд. Однако в последнее время власти в Киеве говорят о получении примерно $1 млрд. Райс на брифинге сказал, что размер транша "будет определяться Советом директоров".

Программа МВФ для Украины реализуется, несмотря на наличие у Киева просроченной суверенной задолженности перед Россией. С недавних пор это не запрещено правилами фонда, однако эти же правила требуют от должника добросовестного ведения переговоров с кредитором. На просьбу прокомментировать это требование Райс ответил, что "соблюдение критерия добросовестности" также будет определяться Советом директоров.

Позиция России

Силуанов на брифинге констатировал, что МВФ, вероятно, выдаст Украине новый транш, но подчеркивал, что Россия сомневается в объективности этого решения.

"Наверное, на этой неделе будет принято решение о предоставлении очередного транша, - сказал он. - Мы видим, в каких условиях - "объективно" - это принимается. Это свидетельствует о том, насколько политические процессы, которые, к сожалению, имеют место быть, довлеют над экономическими решениями, которые должны браться в основу решений Международного валютного фонда".

При этом Силуанов подчеркнул, что Россия продолжит взаимодействие с МВФ вне зависимости от ситуации с долгом Украины.

"У нас с МВФ очень конструктивные деловые взаимоотношения, мы взаимодействуем по решению очень большого количества проблем достаточно эффективно и успешно, и надеюсь, что такая практика продолжится", - сказал глава Минфина РФ.

Долг Киева перед Москвой

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и тогдашний глава Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг.

В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а бывший на тот момент премьер-министром Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами.

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Программа Украины в МВФ

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной.

В рамках новой программы Киев успел сразу получить около 5 млрд долларов и позже, по итогам первого обзора, еще 1,7 млрд долларов. Завершить второй обзор до сих пор не удавалось из-за невыполнения правительством согласованных условий.

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