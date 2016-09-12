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Смартфоны Samsung из новых партий появятся в России до конца осени

Экономика и бизнес
12 сентября, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Все поставленные до 2 сентября гаджеты отправлены обратно, отметили в компании
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ahn Young-joon

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Продажи смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в России запланированы на осень. При этом все устройства будут продаваться исключительно из партий нового производства, сообщили ТАСС в компании.

Точную дату начала продаж компания пока не называет.

"Все поставки, совершенные до 2 сентября, отправлены обратно", - отметили в компании.

Samsung объявил 2 сентября массовый отзыв и остановку продаж смартфонов Galaxy Note 7. Причиной стали проблемы с аккумуляторными батареями, которые могут взрываться. На фоне этой новости рыночная стоимость южнокорейской компании за два торговых дня (пятница и понедельник) рухнула на 11%, или на $22 млрд, что стало рекордом за последние восемь лет. Риски, вызванные "взрывными батареями", уже взбудоражили, например, авиационные власти ряда стран, которые призвали пассажиров воздержаться от использования смартфонов во время полетов. Более того, известен случай, когда из-за взрыва смартфона сгорел автомобиль.

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