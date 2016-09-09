Во Флориде из-за возгорания смартфона Galaxy Note 7 сгорел автомобиль

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Личный автомобиль сгорел из-за возгорания аккумулятора смартфона Galaxy Note 7 производства компании Samsung Electronics у семьи в американском штате Флорида.

Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC.

По ее сведениям, инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг (штат Флорида) 5 сентября, которое было выходным по случаю праздничного Дня труда.

Натан Дорначер с женой Лидией, вернувшись с блошиного рынка, оставили в гараже свой внедорожник с включенными двигателем, кондиционером и с Galaxy Note 7 на подзарядке. Американец планировал заехать еще в магазин для животных, поэтому он хотел, чтобы в салоне "джипа" было прохладно.

Вернувшись позднее в гараж, хозяин, согласно его записи в Facebook увидел охваченный пламенем внедорожник. Согласно рапорту, составленному Пожарно-спасательной службой города, огонь нанес непоправимый урон салону "джипа". "Машина пропала. Но, к счастью, никто не пострадал", - заявил ABC представитель службы Стив Лоуренс.

Ранее в четверг Федеральное авиационное управление (ФАУ) США призвало пользователей по соображениям безопасности не включать на борту самолетов Galaxy Note 7 из-за существующей угрозы взрыва устройства.

Южнокорейская компания Samsung Electronics 2 сентября объявила о решении приостановить продажи этих смартфонов после нескольких случаев возгорания их аккумуляторов. О дате возобновления продаж пока не сообщается. С момента начала продаж в августе в мире было зарегистрировано несколько случаев взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам.