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Авиакомпании Индонезии и Сингапура запретили использование Galaxy Note 7

Общество
12 сентября, 9:35 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Ранее южнокорейская компания Samsung Electronics приостановила продажи этих смартфонов после нескольких случаев возгорания аккумуляторов
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Galaxy Note 7

Galaxy Note 7

© AP Photo/Richard Drew

СИНГАПУР, 12 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Крупнейшие авиакомпании Сингапура и Индонезии присоединились к запрету на использование во время полетов смартфонов Galaxy Note 7.

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"Включение, а также зарядка этих телефонов полностью запрещены на наших рейсах", - говорится в распространенном заявлении компании Singapore airlines.

Крупнейший национальный авиаперевозчик Индонезии - Garuda Indonesia - также ввел аналогичные ограничения. "В связи с рекомендацией Федерального авиационного управления (ФАУ) США на всех рейсах авиакомпании запрещается включать данные устройства, равно как и переводить их в режим "полета", заряжать на борту самолета и сдавать аппараты в багаж", - подчеркнул руководитель департамента по связям с общественностью Бенни С. Бутарбутар.

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Представители авиакомпании отметили, что "несмотря на небольшое число пользователей Galaxy Note 7, они были обязаны ввести подобные ограничения в связи с произошедшими ранее инцидентами".

ФАУ США 9 сентября призвало обладателей Galaxy Note 7 не использовать устройства из-за существующей угрозы взрыва. Ранее южнокорейская компания Samsung Electronics приостановила продажи этих смартфонов после нескольких случаев возгорания аккумуляторов. "Из одного миллиона проданных смартфонов Galaxy Note 7 лишь 24 имели дефектную батарею", - заверил представитель компании, подтвердив, что возгорания телефонов действительно были связаны именно с браком элемента питания.

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