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Капитализация Samsung рухнула на $22 млрд из-за взрывающихся Galaxy Note 7

Экономика и бизнес
12 сентября, 12:23 UTC+3
С момента пятничных торгов акции компании рухнули на 11%, что стало рекордом с 2008 года
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ahn Young-joon

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Рыночная стоимость южнокорейской компании Samsung за два торговых дня (пятница и понедельник) рухнула на 11% или сразу на $22 млрд, что стало рекордом за последние 8 лет. Причина - проблемы со смартфонами Galaxy Note 7, чьи аккумуляторные батареи могут взрываться. Риски, вызванные "взрывными батареями", уже взбудоражили, например, авиационные власти ряда стран, которые призвали пассажиров воздержаться от использования смартфонов во время полетов. Более того, известен случай, когда из-за взрыва смартфона сгорел автомобиль.

"Кошмар для Samsung становится все хуже и хуже", - заявил агентству Bloomberg вице-президент по исследованиям гаджетов в IDC Брайан Ма. Агентство отмечает, что в связи со сложностью оперативно отличить модели Samsung, запретить проносить в самолеты могут вообще все смартфоны от Samsung. "Если это правда, то это потопит весь портфель компании", - уверен Ма.

Текущие потери компании в 22 раза превышают первичные оценки. Ранее аналитики Credit Suisse Group AG, Daishin Securities Co. и Pelham Smithers Associates оценивали потери южнокорейской компании от отзыва Galaxy Note 7 всего в $1 млрд. Агентство отмечает, что Samsung с помощью новых моделей смартфона рассчитывала опередить своего главного конкурента на рынке - компанию Apple, однако системная проблема Galaxy Note 7 не только не позволит это сделать, но и отбросит компанию на несколько лет назад. Массовый отзыв и остановка продаж смартфонов Galaxy Note 7 был объявлен 2 сентября.

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