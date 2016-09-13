ФАС оштрафует Google за невыполнение предписания в срок

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет штрафовать Google за невыполнение в срок предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства.

Об этом журналистам заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Да, если предписание не выполнено, то за невыполнение предписания назначается штраф. Вначале - 500 тыс. рублей, потом он удваивается. За невыполнение предписания будем штрафовать столько, сколько нужно, пока не выполнят", - сказал он.

Срок исполнения Google предписания ФАС переносить не стоит, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. "Моя точка зрения: переносить не стоит. У них и так было достаточно времени", - сказал он.

Дело Google

ФАС в сентябре 2015 г. признала Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч.1 ст.10) по жалобе "Яндекса". Нарушение заключается в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android (которой владеет Google) приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах.

Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений.

Google не согласилась с решением ФАС и обратилась в суд. В качестве третьего лица по делу выступил "Яндекс". Однако иск американской корпорации к ФАС был отклонен. Позднее Google подала апелляцию. Девятый арбитражный апелляционный суд несколько раз откладывал рассмотрение дела между ФАС и Google.

11 августа ФАС назначила Google штраф в размере 438,1 млн руб. Американская корпорация сообщила, что получила уведомление от ФАС о назначении штрафа и определит дальнейшие действия после изучения этого решения.

Глава ФАС Игорь Артемьев ранее указывал, что, исходя из опыта ведомства, Google может оспаривать решение службы минимум год, поэтому процесс устранения нарушения и выплаты штрафа может затянуться до 2017 г.

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