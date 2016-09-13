Греф: все показатели для снижения ключевой ставки ЦБ есть

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все показатели для того, чтобы Банк России мог принять решение о снижении ключевой ставки, есть, в частности, инфляция вышла на низкий уровень.

"Все показатели к тому, что ключевую ставку снижать нужно, есть, инфляция вышла на очень низкий уровень. Думаю, до конца этого года мы увидим инфляцию на уровне 6,5%", - сказал он журналистам.

Рублевые облигации

Сбербанк России не исключает возможности размещения рублевых облигаций в этом году. Греф добавил, что объем размещения еще не определен.

"Что касается размещения облигаций, то я не хотел бы анонсировать ничего. Я не исключаю, что мы можем разместиться в этом году, но никаких параметров не могу назвать сейчас", - сказал он.