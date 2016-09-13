Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

S7 Airlines рекомендует не использовать Samsung Galaxy Note 7 во время полета

Экономика и бизнес
13 сентября, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Авиакомпания также просит не провозить смартфоны этой модели в регистрируемом багаже
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines рекомендует не использовать во время полета смартфоны Samsung Galaxy Note 7, аккумулятора которых могут загореться. Об этом сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.

Смотрите также
Galaxy Note 7
Ряд авиакомпаний запретил использование Galaxy Note 7 на борту самолетов

"В соответствии с рекомендациями европейского агентства авиационной безопасности (EASA) S7 Airlines настоятельно рекомендует пассажирам не использовать и не подключать к зарядным устройствам во время полета смартфоны Samsung Galaxy Note 7. Авиакомпания также просит не провозить смартфоны этой модели в регистрируемом багаже", - говорится в сообщении.

В авиакомпании добавляют, что при повреждении, нагревании телефона Samsung Galaxy Note 7 или его утере на борту самолета пассажиры должны незамедлительно проинформировать бортпроводников об этом.

Samsung объявил 2 сентября массовый отзыв и остановку продаж смартфонов Galaxy Note 7. Причиной стали проблемы с аккумуляторными батареями, которые могут взрываться. На фоне этой новости рыночная стоимость южнокорейской компании за два торговых дня (пятница и понедельник) рухнула на 11%, или на $22 млрд, что стало рекордом за последние восемь лет. Риски, вызванные "взрывными батареями", уже взбудоражили, например, авиационные власти ряда стран, которые призвали пассажиров воздержаться от использования смартфонов во время полетов. Более того, известен случай, когда из-за взрыва смартфона сгорел автомобиль.

Смотрите также

Во Флориде из-за возгорания смартфона Galaxy Note 7 сгорел автомобиль
Bloomberg оценило потери Samsung от отзыва Galaxy Note 7 в $1 млрд
СМИ: в Австралии приостановлена продажа смартфонов Galaxy Note 7

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока команды Безродного
2
Эксперт: препараты, прописанные сестрам Уильямс и гимнастке Байлз, являются наркотиками
3
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
4
В Литве сожалеют о планах РФ прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии
5
Международный олимпийский комитет подтвердил факт взлома антидопинговой системы ADAMS
6
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
7
Соль внесли в перечень продэмбарго
Темы дня
Реклама