S7 Airlines рекомендует не использовать Samsung Galaxy Note 7 во время полета

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines рекомендует не использовать во время полета смартфоны Samsung Galaxy Note 7, аккумулятора которых могут загореться. Об этом сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.

"В соответствии с рекомендациями европейского агентства авиационной безопасности (EASA) S7 Airlines настоятельно рекомендует пассажирам не использовать и не подключать к зарядным устройствам во время полета смартфоны Samsung Galaxy Note 7. Авиакомпания также просит не провозить смартфоны этой модели в регистрируемом багаже", - говорится в сообщении.

В авиакомпании добавляют, что при повреждении, нагревании телефона Samsung Galaxy Note 7 или его утере на борту самолета пассажиры должны незамедлительно проинформировать бортпроводников об этом.

Samsung объявил 2 сентября массовый отзыв и остановку продаж смартфонов Galaxy Note 7. Причиной стали проблемы с аккумуляторными батареями, которые могут взрываться. На фоне этой новости рыночная стоимость южнокорейской компании за два торговых дня (пятница и понедельник) рухнула на 11%, или на $22 млрд, что стало рекордом за последние восемь лет. Риски, вызванные "взрывными батареями", уже взбудоражили, например, авиационные власти ряда стран, которые призвали пассажиров воздержаться от использования смартфонов во время полетов. Более того, известен случай, когда из-за взрыва смартфона сгорел автомобиль.