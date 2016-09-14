Тим Кук заверил, что беспроводные наушники от Apple не выпадают из ушей

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава корпорации Apple Тим Кук уверен, что новые беспроводные наушники-вкладыши AirPods, представленные компанией на прошлой неделе, не будут выпадать из ушей. Об этом он заявил в интервью телекомпании ABC, фрагмент которого вышел в эфир во вторник.

"Я носил их уже в течение некоторого времени. У меня они ни разу за все время использования не выпадали", - ответил Кук на реплику журналиста, которая указала, что, по мнению многих пользователей продукции Apple, новые устройства легко потерять. Глава компании в связи с этим пояснил, что "у AirPods нет проводов, а именно провода тянут наушники вниз, и они выпадают".

"Все, что надо сделать, - открыть футляр, в котором они хранятся, и они автоматически подключатся к вашему телефону, iPad или какому-либо еще устройству", - заверил Кук. По его словам, когда наушники вынимают из уха при воспроизведении музыки, то она автоматически приостанавливается. "А когда их возвращают обратно, то музыка возобновляется", - указал глава Apple. Полностью интервью выйдет в эфир в ближайшие сутки.

Компания Apple представила AirPods на пресс-конференции, состоявшейся в Сан-Франциско (штат Калифорния) 7 сентября. Тогда же впервые был показан и ее новый смартфон, который получил название iPhone 7. По данным представителей Apple, без подзарядки AirPods смогут работать не более пяти часов. Согласно официальному сайту компании, продажи этих наушников начнутся в США в октябре по цене $159, в России - в конце октября по цене 12 990 рублей.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.