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Минстрой подготовит к ноябрю общественный рейтинг застройщиков

Экономика и бизнес
14 сентября, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
В формировании рейтинга примут участие общественные организации: Общественный совет при Минстрое, Национальное объединение застройщиков жилья, Российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ подготовит общественный рейтинг застройщиков к ноябрю 2016 года. Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в рамках международного инвестиционного форума по недвижимости Proestate.

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"Мы приняли предварительное решение - не дожидаясь, сделать некий общественный рейтинг", - сказал Мень, уточнив, что критерии данного рейтинга пока обсуждаются.

Министр также добавил, что в формировании рейтинга примут участие общественные организации: Общественный совет при Минстрое, Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и другие.

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Мень, Михаил Александрович
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