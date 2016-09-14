Минстрой подготовит к ноябрю общественный рейтинг застройщиков

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ подготовит общественный рейтинг застройщиков к ноябрю 2016 года. Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в рамках международного инвестиционного форума по недвижимости Proestate.
"Мы приняли предварительное решение - не дожидаясь, сделать некий общественный рейтинг", - сказал Мень, уточнив, что критерии данного рейтинга пока обсуждаются.
Министр также добавил, что в формировании рейтинга примут участие общественные организации: Общественный совет при Минстрое, Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и другие.