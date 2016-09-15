МЭР пока не получало расчеты о заморозке пенсионных накоплений

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. В Минэкономразвития РФ пока не видели расчетов, свидетельствующих о продлении заморозки пенсионных накоплений на ближайшие три года. Об этом журналистам сообщил замглавы МЭР Олег Фомичев.

"Нет, не получил еще пока", - сказал Фомичев, отвечая на вопрос, получил ли он соответствующие расчеты.