Законопроект о продаже алкоголя в интернете разрабатывается в Минпромторге

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Законопроект, позволяющий продавать спиртные напитки в интернете, уже разрабатывается в Минпромторге России, основные вопросы связаны с разработкой способов контроля за возрастом покупателей и временем продаж. Об этом журналистам сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев.

"Способов (контроля за возрастом покупателя при покупке алкоголя - прим. ред.) достаточно много, мы здесь, скорее, выступаем рецензентом этих способов, потому что законопроект разрабатывается Минпромторгом, который, как известно, торговлю регулирует. В качестве одного из вариантов - оплата только по кредитным картам, по которым можно определить, кто платил и что это именно совершеннолетний гражданин", - сказал журналистам Фомичев в кулуарах российско-китайского форума "Инвестиции в инновации".