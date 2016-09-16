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Алекперов осенью обсудит в Иране новые нефтяные контракты

Экономика и бизнес
16 сентября, 4:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Иранские власти рассчитывают, что международные нефтяные компании будут активно инвестировать в нефтяную отрасль страны после снятия международных санкций
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов планирует осенью встретиться с представителями министерства нефти Ирана и Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) для получения детальной информации по новым иранским нефтяным контрактам. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

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"Я планирую поездку в Тегеран в конце сентября - начале октября, чтобы встретиться с представителями министерства нефти, национальной компании, и получить более детальную основу контракта", - сказал он.

По словам Алекперова, компания уже частично смогла ознакомится с условиями контракта. "По тем элементам, которые мы видели, он более привлекателен, чем сервисный контракт, по которому мы работаем сейчас на территории Ирака. Он предполагает продажу нефти, привязку к международным ценам, то есть соглашение более гибкое. Но это предварительные условия, после внесения поправок они могут кардинально измениться", - отметил глава "Лукойла".

Он также сказал, что соглашения об исследовании иранских месторождений, которые ранее были подписаны между Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) и "Лукойлом", включают перечень конкретных месторождений, но отказался их перечислить.

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Иранские власти рассчитывают, что международные нефтяные компании будут активно инвестировать в нефтяную отрасль страны после снятия международных санкций. В ноябре 2015 года Иран провел международную конференцию по распределению новых контрактов на добычу нефти на 52 месторождениях для представителей мировых нефтегазовых компаний, включая российские "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и "Татнефть".

Правительство Ирана готовит законопроект, который будет регламентировать допуск иностранных инвесторов на нефтегазовые месторождения страны. Ранее Алекперов говорил ТАСС, что компания ждет этого документа и будет его анализировать. По его мнению, если он позволит "Лукойлу" иметь запланированную норму рентабельности, то компания войдет в эти проекты со своими инвестициями, которые могут составить $3 млрд.

Ранее сообщалось, что Иран может окончательно утвердить новый тип нефтяных контрактов к концу 2016 года. Проект новых правил был утвержден правительством в начале августа.

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