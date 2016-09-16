Треть россиян предпочитает самостоятельные путешествия, а не готовые туры

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Треть россиян предпочитает самостоятельно организовывать свои путешествия, а не покупать путевки у туристических фирм. Об этом говорится в докладе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с результатами которого ознакомился ТАСС.

Согласно выводам экспертов, об этом заявили 34% опрошенных и лишь 11% респондентов сказали, что при организации отдыха обращаются за помощью в туристические фирмы. Еще около 20% ответили, что в этом году отдыхали на даче или в гостях у друзей, а остальные провели отпуск дома.

Самостоятельную организацию отдыха чаще остальных практикуют жители городов-миллионников. Реже всего об этом сообщают жители малых городов.

"С одной стороны, по некоторым туристическим направлениям самостоятельная организация поездки может стать дешевле предложений туроператоров, что особенно актуально на фоне снижения реальных доходов населения. С другой, для некоторых путешественников (молодежь, активные пользователи мобильных технологий) привлекательна сама по себе идея отказа от готового решения в пользу самостоятельного конструирования поездки", - пояснила результаты опроса руководитель направления исследований в сфере транспорта и туризма НАФИ Мария Мицура.

Развитию тренда самостоятельных путешествий способствует большое количество специализированных онлайн-сервисов бронирования. Тем не менее в перспективе организованный туризм и самостоятельные путешествия будут одинаково привлекательны, поскольку не все готовы тратить время на самостоятельное планирование поездки и изучение новых сервисов, резюмировала эксперт.

Опрос НАФИ проведен в июле 2016 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст респондентов - 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.