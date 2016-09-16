Набиуллина: инфляция в РФ по итогам 2016 года составит 5,5-6%

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Инфляция в РФ по итогам 2016 года составит 5,5-6%, заявила в пятницу на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы уточнили наш прогноз по инфляции на конец текущего года до 5,5-6%. В настоящее время инфляция уже замедлилась до 6,6% с учетом недельных данных начала сентября", - сказала она.

"Важно, чтобы замедление инфляции опиралось, прежде всего, на факторы длительного действия", - подчеркнула Набиуллина. По ее мнению, преждевременно говорить об устойчивой тенденции к снижению инфляционных ожиданий. "Говорить об устойчивой тенденции к их (инфляционных ожиданий) снижению пока преждевременно. Необходимо, чтобы она закрепилась", - подчеркнула глава ЦБ.

"Инфляция будет продолжать замедляться, в этом мы абсолютно уверены. Риски заключаются в том, что темпы инфляции могут застрять на уровне 5-6 %, не достигнув целевого показателя, обеспечивающего более благоприятные условия для экономического развития", - сказала она.

По словам главы Центробанка, инфляция будет снижена до целевого уровня даже в случае реализации инфляционных рисков. "Наша цель достичь не разового, а устойчивого результата по инфляции. Сейчас мы говорим о ее снижении до 4% к концу 2017 года. Но речь идет не о том, чтобы коснуться этого уровня в определенный момент времени, а о том, чтобы обеспечить надежное закрепление инфляции вблизи 4%", - подчеркнула она.

При этом Банк России отмечает отсутствие инфляционного давления со стороны рынка труда. "По нашим оценкам инфляционное давление со стороны рынка труда отсутствует", - сказала Набиуллина.

О ключевой ставке

Глава Банка России считает крайне маловероятным снижение ключевой ставки до конца 2016 года. "Что касается снижения ставки - в этом году, исходя из нашего базового прогноза, это крайне маловероятный сценарий", - сказала она.

Рубль в последние месяцы был более крепким, чем ожидалось, сказала также Набиуллина. По ее мнению, российская валюта будет оставаться привлекательной для инвесторов после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 10% до конца года. "Рубль будет оставаться привлекательным для внутренних и внешних инвесторов", - сказала она.

Откладывание приватизационных сделок не окажет прямого влияния на решения ЦБ РФ по ключевой ставке, сказал Набиуллина. Между тем ЦБ обеспокоен тем, что участники рынка ожидают более быстрого снижения ключевой ставки. "Мы видим, что участники рынка прогнозируют чрезмерно быстрое снижение ключевой ставки. В результате процентные ставки на длинные сроки формируются существенно ниже коротких ставок. Такая ситуация оказывает влияние на денежно-кредитные условия и вызывают наше беспокойство", - отметила она.

Также, по ее словам, возможности ЦБ влиять на ставки в экономике не будут снижаться в условиях перехода к профициту ликвидности. "Наши возможности влиять на ставки в экономике не снизятся и в условиях окончательного перехода к структурному профициту ликвидности", - сказала она.

Кроме того, Набиуллина отметила, что налицо сохранение относительно высокой склонности населения РФ к сбережениям. "Сохраняется сберегательная модель поведения населения... Склонность населения к сбережениям остается относительно высокой", - сказала она.

О восстановлении экономики

Глава ЦБ отмечает сохранение неустойчивого и неоднородного развития экономики РФ, "Ее (экономики) восстановление остается пока неустойчивым и неоднородным по отраслям и регионам", - сказала Набиуллина.

Об оттоке капитала

Чистый отток капитала из РФ в 2016 - 2018 гг. будет оставаться на невысоком уровне - не более $25 млрд., отметила председатель Банка России. "Принимая решение по ставке, мы традиционно учитываем состояние платежного баланса. В перспективе мы ожидаем снижения сальдо текущего счета, что в условиях плавающего курса коррелирует с сокращением оттока капитала. В 2016 - 2018 гг. величина чистого оттока капитала будет оставаться на невысоком уровне - не более $25 млрд", - сказала она.

Об облигациях

ЦБ операционно готов к запуску облигаций Банка России (ОБР), хотя необходимости в них пока нет, сказала Набиуллина. "Мы операционно готовы к их запуску, их выпуску, и возможны и тестовые выпуски, хотя в этом пока нет необходимости. Мы справляемся с помощью депозитных аукционов вполне", - отметила она.

О ценах на нефть

ЦБ сохраняет прогноз по стоимости нефти в перспективе на три года на уровне $40 за баррель. "В нашем базовом прогнозе мы не видим положительного импульса со стороны внешних условий и сохраняем в расчетах среднегодовую цену на нефть в $40 за баррель на всем трехлетнем горизонте", - отметила Набиуллина.

ЦБ РФ считает маловероятной реализацию стрессового сценария с ценой нефти $25 за баррель.

О ставке ФРС США

ЦБ ожидает как минимум одно повышение ставки ФРС США в этом году и не исключает двух повышений, скала глава регулятора. "Мы учитывали разные сценарии политики ФРС. Пока мы учитываем, что как минимум одно повышение ставки произойдет в этом году. Может быть и два повышения, мы не исключаем этот фактор", - сказала она.