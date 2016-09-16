ЦБ: возможная заморозка добычи нефти не окажет заметного влияния на ребалансировку рынка

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Возможное решение заморозить добычу нефти странами-экспортерами существенно не отразится на балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти, следовательно, и на цене нефти.

Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ РФ.

Регулятор считает, что ребалансировка рынка возможна только в случае сокращения добычи нефти, а не сохранения этого показателя на прежних уровнях.

"Переговоры об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и отдельными крупными экспортерами, не входящими в организацию, вряд ли окажут устойчивый эффект на конъюнктуру рынка. Это стало бы возможным, только если стороны договорились бы о непосредственном сокращении добычи относительно текущих уровней, а такой исход весьма маловероятен. Более вероятное решение о фиксации добычи и экспорта на уровнях, близких к текущим, не отразится существенно на балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти", - отмечается в докладе.

До этого Минэнерго РФ неоднократно заявляло, что верит в возможность ускорения восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти за счет заморозки добычи, так как при росте спроса удержание предложения приведет балансу рынка и, как следствие, к росту цены нефти.

Тема заморозки объемов добычи нефти получила второе дыхание после того, как 2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает соглашение с ОПЕК по ограничению роста нефтедобычи. Глава государства выразил надежду, что и другие производители нефти захотят поддержать данную инициативу.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал в интервью ТАСС, что шансы на заключение соглашения между странами - экспортерами нефти по сохранению уровня добычи существуют, но их нельзя назвать "стопроцентными". При этом текущие показатели добычи нефти в Иране способствуют достижению договоренности по заморозке добычи нефти.

В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как сообщали СМИ, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.