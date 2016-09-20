СМИ: ЦБ предлагает обязать бюджетников использовать карты "Мир"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России намерен обязать российские банки выдавать российским гражданам, которые получают средства из государственных фондов (пенсионный фонд, фонд социального страхования и т.д.), карты платежной системы "Мир". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением соответствующего законопроекта.

Согласно документу, ЦБ хочет обязать банки выдать карты "Мир" всем бюджетникам до 1 января 2018 года. В настоящий момент банки уже должны перечислять отчисления из государственных фондов на привязанные карты платежной системы "Мир", однако никаких жестких сроков для эмиссии и выдаче карт установлено не было. В итоге к эмиссии приступили только 25 из 142 участников платежной системы, причем в их числе нет крупных государственных игроков -- Сбербанка и банков группы ВТБ.

Более того, жесткие ограничения будут и для самих бюджетников. Источники издания утверждают, что ЦБ намерен с 1 января 2018 года обязать бюджетников проводить операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета, только с помощью карт "Мир". Это нововведение закрывает лазейку для других банков, которые рассчитывали, что они будут выпускать карты "Мир" для клиента-бюджетника, но чем расплачиваться он будет решать самостоятельно.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК), которая владеет брендом "Мир", Владимир Комлев обещает, что до конца 2016 года количество банков, которые работают с платежной системой "Мир" вырастет до 50-60. Также стало известно, что Сбербанк приступил к обслуживанию карт платежной системы "Мир".

Создание собственной платежной системы, которая должна обеспечить безопасность российской финансовой системы, а граждан России дополнительным инструментом осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. В июле 2014 года была создана НСПК - оператор платежной системы "Мир".