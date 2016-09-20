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Евросоюз готов продолжить переговоры по TTIP со следующим президентом США

Экономика и бизнес
20 сентября, 13:35 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
По предварительным оценкам, заключение соглашения позволило бы США и Европе создать свыше 13 млн новых рабочих мест. Однако европейские эксперты скептически относятся к договору
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БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз готов продолжить переговоры по соглашению о Трансатлантической зоне свободной торговли (TTIP) со следующим президентом США. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.

"ЕС готов вести переговоры как с текущей администрацией (президента США), так и со следующей", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

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Первый раунд переговоров по TTIP состоялся 9 июля 2013 года в Вашингтоне. По предварительным оценкам, заключение соглашения позволило бы США и Европе создать свыше 13 млн новых рабочих мест, способствовало бы росту международной торговли. Данное соглашение, по сути, означало бы создание самой большой зоны свободной торговли в мире, в которой проживают 800 млн человек. Предполагалось, что новая зона объединила бы почти половину всего мирового объема ВВП и треть глобального товарооборота.

Опасность TTIP таит, прежде всего, для европейских аграриев. Скептики полагают, что в связи с запланированным созданием зоны свободной торговли будут значительно снижены стандарты качества продуктов на общем рыночном пространстве. Место европейских товаров якобы могут занять более дешевые и менее качественные продукты американских поставщиков.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд, выступая в Париже на ежегодном совещании послов республики, заявил, что его страна откажется от дальнейших переговоров по TTIP, так как считает, что предложенный вариант соглашения не является сбалансированным и дискуссии по нему окончательно зашли в тупик.

При этом вице-канцлер ФРГ, министр экономики Зигмар Габриэль отметил, что США в переговорах по TTIP проявили нежелание соблюсти минимальные стандарты ЕС, формально переговоры остановлены, хотя официально Брюссель об этом не уведомлял Вашингтон. Габриэль также подчеркнул, что если позиция американской стороны не изменится и после президентских выборов, то соглашения о трансатлантической торговле не будет.

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