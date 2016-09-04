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Олланд: Франция поддерживает глобализацию, основанную на общих для всех правилах

Международная панорама
4 сентября, 14:13 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
При этом французский президент не стал открыто говорить о существующих между Парижем и Вашингтоном разногласиях относительно создания TTIP
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Франция поддерживает глобализацию, но такую, которая основана на общих правилах для всех игроков мирового рынка. Такую позицию выразил президент страны Франсуа Олланд.

"Франция за глобализацию, но при одном условии: она должна быть регулируемой, с общими для всех принципами и нормами", - заявил Олланд в китайском Ханчжоу, где проходит саммит G20. Как отмечают наблюдатели, эти слова стали ответом на критику со стороны Соединенных Штатов, прозвучавшую после того, как Париж открыто выступил против проекта соглашения о создании трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС (TTIP).

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В Ханчжоу французский лидер не стал открыто говорить о существующих между Парижем и Вашингтоном разногласиях, но подчеркнул, что "не будет подписывать какие-либо соглашения, которые не основаны на этих общих принципах". "Мы за открытый рынок, за торговые обмены, но на определенных условиях", - заключил Олланд.

Еще в конце августа стало известно, что Франция откажется от дальнейших переговоров по TTIP, так как считает, что предложенный вариант соглашения не является сбалансированным и дискуссии по нему окончательно зашли в тупик. "Продолжающиеся сейчас дискуссии между ЕС и США о трансатлантической зоне свободной торговли не смогут завершиться соглашением к концу этого года. Его несбалансированность очевидна, Франция его не поддержит", - заявил Олланд 30 августа на совещании послов в Париже.

Первый раунд переговоров о создании Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства состоялся в июле 2013 года. По предварительным оценкам, соглашение должно было позволить США и Евросоюзу создать свыше 13 млн новых рабочих мест, способствовало бы росту международной торговли, увеличению объемов экспорта ЕС в США на 6,6% и импорта из Соединенных Штатов на 12,4% ежегодно.

G20. Хроника работы саммита

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