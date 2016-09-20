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Представитель МЭР: ведомство не получало инициативы Минфина по изменению налоговой системы

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:46 UTC+3
Минэкономразвития также не проводило расчеты по инфляционным рискам от предложений Минфина по увеличению НДС
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предложения Минфина по изменению налоговой системы РФ не поступали в Минэкономразвития (МЭР). Об этом ТАСС сообщил представитель МЭР.

"Предложения Минфина по НДС в Минэкономразвития не поступали", - сказал он, добавив, что также не проводились расчеты по инфляционным рискам от предложений Минфина по увеличению НДС.

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